Alex Márquez encara su segunda oportunidad de ser campeón

Actualizada 31/10/2019 a las 16:08

El español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), que este fin de semana se podría proclamar campeón del mundo de Moto2 en el circuito de Sepang, ha afirmado que la mejor estrategia para la carrera es "salir a ganar". "Esa es la mejor estrategia; hay que poner intensidad desde el principio, sin perder la cabeza y no cometer errores tontos", explicó el pequeño de los hermanos Márquez.



"Dependemos de nosotros mismos. Australia fue duro para todos, por las condiciones especiales, y he sufrido mucho para llegar en esta situación aquí", recordó Márquez, quien continuó explicando: "Moto2 es una categoría que me ha costado, así que llegar en esta situación, con 28 puntos de ventaja a dos carreras del final, lo único que quiero hacer es disfrutar".



"He perdido un poco eso -disfrutar-, pero es normal, por la situación y por tener esa presión extra de jugarte un título. Disfrutar es lo que más he echado en falta en las dos últimas carreras, así que quiero recuperar el 'flow' que teníamos y ser competitivos desde el primer momento, sobre todo el domingo y hay que estar preparados para ir rápido con neumáticos usados, que aquí es la clave", añadió.



El piloto de Estrella Galicia 0'0 reconoció que tras su mala carrera de Australia "al principio no estaba muy contento, porque el resultado fue peor" del que querían, pero después, "pensando en frío y hablando con el equipo", pensó que al principio de temporada habría firmado "llegar con 28 puntos de ventaja a las dos últimas carreras". "Por eso, disfrutar del momento y encima de la moto es mi primer objetivo aquí", destacó.



"Lo que más rabia da es no cumplir el objetivo, que era acabar entre los cinco primeros", reconoció sobre la carrera de Australia y explicó que llegó "con el grupo, pero octavo en vez de quinto". "Eso es lo que más me decepcionó de mi carrera pero aprendimos cosas y Australia es un circuito del que no hay que sacar muchas conclusiones, porque siempre son condiciones muy raras. Aquél es un circuito muy peculiar y aquí hay que volver a nuestra base", aseveró Alex Márquez.



"Creo que estamos preparados para hacer un buen fin de semana, pero hay que disfrutar y llegar preparado al domingo para intentar luchar por ganar la carrera", manifestó el piloto de Estrella Galicia 0'0, quien reconoció que tiene "buenas sensaciones aquí y, desde el principio, vamos a disfrutar para intentar rendir al más alto nivel".



"Haciendo autocrítica, Australia es un circuito en el que, si piensas demasiado, la cagas. Y pasó eso. No salí ciento por ciento convencido a la carrera y se me comían los leones, así que tocó apretar al final", señaló el líder del mundial de Moto2.

