Así ha sido el accidente de Fernando Alonso en los libres de Indianápolis

El piloto español Fernando Alonso comenzó del peor modo posible los segundos entrenamientos libres de este miércoles de las 500 Millas de Indianápolis tras sufrir un aparatoso accidente que le llevó a impactar contra el muro y dañar seriamente su coche.



El asturiano, que busca en el mítico óvalo conseguir la ansiada 'Triple Corona' (Mundial F-1, 24 Horas de Le Mans y estas 500 Millas), perdió el control de su McLaren-Chevrolet tras tocar el muro en la curva 3 y salir rebotado hacia otro muro del otro lado, cuyo impacto le hizo cruzar la pista para terminar recibiendo un nuevo impacto.



El bicampeón del mundo de Fórmula 1 no sufrió ningún daño físico, no así su vehículo, aunque tuvo que pasar por la obligatoria revisión médica. "Fernando Alonso pasó la revisión y fue dado de alta del centro médico", señalaron desde la organización del campeonato.



"Error por mi parte subestimando el agarre en la T3 (Curva 3). Lo siento por el equipo y los muchachos que tienen que trabajar mucho ahora. Lección aprendida. Volveremos más fuertes hoy a última hora o mañana", escribió en sus redes sociales un Alonso, que en el primer día de entrenamientos del martes se quedó a casi un segundo del mejor tiempo.



"Un incidente en la curva 3 ha acabado con nuestra sesión de entrenamiento. Fernando está OK y el equipo está actualmente evaluando el daño del coche", informó por su parte el equipo McLaren-Chevrolet.



The Green Flag is back out following the incident in Turn 3 involving @alo_oficial.



He has been checked, cleared, and released from the @IMS Infield Medical Center.



Watch #Indy500 Practice LIVE on @NBCSportsGold #ThisIsMay | @IndyCar pic.twitter.com/1xsGDzHidx