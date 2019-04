Debut con podio de Azcona en el Mundial

Actualizada 08/04/2019 a las 07:50

El piloto navarro Mikel Azcona no pudo comenzar su debut en WTCR de una mejor forma. En la primera manga del certamen, en Marrakech, consiguió hacerse con el tercer puesto en la última carrera.

Azcona mostró estar al nivel de la competición al volante de su Cupra TCR desde la primera prueba. En ella, partió decimocuarto y, a pesar de ir escalando posiciones, un duelo que terminaba con un toque del navarro y una posterior sanción de cinco segundos por el incidente, penalidad que le costaba al español pasar de la octava plaza que ocupaba al cruzar la meta hasta la decimosexta posición final.

No obstante, esto no afectó a su rendimiento y a sus ganas de seguir en la lucha por el Mundial, y en la segunda carrera Azcona se hizo con el quinto puesto. Pero su hazaña como debutante no terminaba ahí. En la tercera y última, el joven piloto consiguió meterse en el podio cruzando la meta en la tercera plaza, solo superado por Thed Björk y Frédéric Vervisch.

La próxima etapa del WTCR será el próximo 26 de abril en Hungría y el único representante español en la competición ya parte desde el séptimo puesto.

Etiquetas Marruecos

Selección DN+