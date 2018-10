Primera "bola de Mundial" para Marc Márquez en el GP de Japón

Actualizada 17/10/2018 a las 14:34

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) dispondrá de su primera opción matemática al título este fin de semana en el circuito de Motegi, escenario del Gran Premio de Japón de MotoGP y en donde "sólo" ha ganado una vez desde que subió a la categoría reina del motociclismo mundial.

Márquez, que tiene 77 puntos de ventaja respecto a su inmediato perseguidor, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18), que como él sólo ha ganado en una ocasión y fue el año pasado en un mano a mano, precisamente, con el piloto de Repsol Honda.

A Marc Márquez le basta con acabar por delante de Andrea Dovizioso para ser campeón del mundo o, en el supuesto de que sea el italiano quien esté por delante, que no sume más de dos puntos, una cábala ésta última casi imposible de que se produzca pues en las posiciones de podio, a las que están acostumbrados ambos, las diferencias son de cinco puntos, entre primero y segundo y cuatro puntos, entre segundo y tercero.

Y si bien el piloto de Repsol Honda no se ha cansado de decir que el objetivo es el título pero que no hay que volverse loco pues si no llega en Japón será en Australia o en Malasia, lo cierto es que tampoco nadie duda de que una vez esté metido "en faena", durante la carrera, si ve la más mínima oportunidad de arriesgar para sentenciar, lo hará.

Inicialmente las estadísticas parecen favorables al piloto español, quien desde 2013, cuando ascendió a la categoría de MotoGP como campeón del mundo de Moto2, tan sólo en 2015 se ha quedado fuera del podio con una cuarta plaza, pues ganó en 2016, y fue segundo en 2017, 2014 y 2013.

Mientras que Dovizioso, su rival directo y prácticamente el único que puede amargar su "alirón", cuenta con la victoria en 2018 y dos segunda posiciones en 2017, precisamente tras Márquez, y en 2010, en lo que a esta década se refiere.

nadie duda que el principal reclamo en Motegi volverá a ser la pelea cuerpo a cuerpo entre Márquez y Dovizioso, a quienes se puede unir, por lo visto en el atractivo circuito de Tailandia, los pilotos de Yamaha, pues tanto Maverick Viñales como Valentino Rossi estuvieron a un nivel muy alto que ahora deben refrendar en Motegi, si bien en su contra está que las últimas victorias de una Yamaha se produjeron en 2013 y 2014 de la mano de Jorge Lorenzo.

Lorenzo, que ahora se encuentra en Ducati, podría ser otro de los aspirantes a la victoria si ha logrado recuperarse físicamente tanto de la fractura que se produjo en Aragón como de las lesiones de Tailandia, en donde se cayó durante la primera jornada de entrenamientos.

Y es que a Jorge Lorenzo parece que se le da bastante bien y le gusta el circuito de Motegi, pues además de sus dos victorias, las mismas que el también español Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), en 2012 y 2011, se unen dos segundas posiciones precisamente en los mismos años que gana Pedrosa, y una tercera plaza en 2015.

En cualquier caso, a todos estos protagonistas habrá que unir otro que no siempre es bien recibido, el clima, en forma de lluvia, que por desgracia suele ser más habitual de lo que casi todos quieren y que podría convertir el desarrollo de la carrera en una auténtica lotería.

Tras el líder de Repsol Honda y los pilotos oficiales de Ducati y Yamaha, hay que tener en cuenta a Dani Pedrosa, aunque el año de su despedida de la competición activa no está resultando demasiado afortunado para el piloto de Castellar del Vallés.

También pueden tener su momento acertado los pilotos de Suzuki, el español Alex Rins y el italiano Andrea Iannone, sin olvidarnos del los pilotos de equipo independientes más relevantes de la presente campaña, el británico Cal Crutchlow con la Honda RC 213 V, el italiano Danilo Petrucci, con la Ducati Desmosedici GP18, o el francés Johann Zarco (Yamaha YZR M 1).

Si lloviera, a las habilidades de Petrucci en esas condiciones, se podrían sumar las del australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP17) o las del español Álvaro Bautista (Ducati Desmosedici GP17), si bien para ellos una victoria se antoja como un objetivo complicado, pero no imposible.

Aleix Espargaró intentará mejorar su rendimiento con una Aprilia RS-GP con la que esta temporada no se siente a gusto, mientras que su hermano Pol Espargaró intentará dar un paso adelante en la evolución de una KTM Rc 16 que por ahora parece un tanto estancada.

Jordi Torres, un gran premio más, suplirá al lesionado Tito Rabat sobre la Ducati Desmosedici GP16 e intentará dar otro paso en su adaptación a una categoría en la que cada vez se encuentra más cerca de los pilotos habituales del segundo grupo.

