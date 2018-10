Actualizada 01/10/2018 a las 11:35

El piloto estellés Ander Valentín concluyó el Campeonato del Mundo de Motocross puntuando en tres carreras (8 puntos) para ocupar la trigésima cuarta posición.

Valentín, piloto del 920 Fly Group Team, cerró el Mundial este fin de semana en Imola (Italia) luchando entre los veinte mejores, pero se vio obligado a abandonar la primera manga y no pudo tomar la salida en la segunda, informó su equipo.

"En los entrenamientos disfruté al máximo. Fue uno de los mejores sábados de todo el año, probablemente el mejor. Hice muy buenos parciales y logré el puesto 23. Acabé contento con el ritmo y con la velocidad", afirmó Valentín.

"Ya el domingo, en la primera manga, no salí del todo bien, aunque logré estar durante prácticamente toda la manga por delante de la vigésima plaza, pero un pequeño fallo en una frenada me ha costado que se me calase la moto, perdiendo cerca de cinco segundos", añadió.

El estellés, a dos vueltas para el final de la primera manga, marchaba en 19 posición, en los puntos, pero acabó golpeándose con unas vallas publicitarias del circuito de Imola.

"Se me salió el hombro y tuvieron que atenderme los médicos. Una pena teniendo en cuenta el buen ritmo y que estaba en los puntos", dijo.

"Así son las carreras. Estoy contento con cómo he evolucionado a lo largo del año. Hemos ido cogiendo velocidad, y ya sabemos cuál es la línea de cara a la próxima temporada. Hemos participado en 12 GP-s, el año que más en mi vida en el Mundial, por lo que esto ya es un logro", manifestó.

