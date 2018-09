Márquez llega a "Territorio Rossi" aunque dominado por los pilotos españoles

Actualizada 05/09/2018 a las 10:37

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) llega como sólido líder al Gran Premio de San Marino, que se disputa en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático, que se considera "territorio Rossi", pero que en realidad ha visto el dominio de los pilotos españoles en las últimas temporadas.



Y se considera territorio Rossi porque el trazado de la costa del Adriático se encuentra a escasamente una decena de kilómetros de la localidad natal de Valentino Rossi, Tavullia, aunque en piloto italiano apenas cuenta con tres victorias en ese circuito desde que regresó al calendario del campeonato del mundo en 2007. Entonces, en 2007, se produjo la primera y única victoria del australiano Casey Stoner, y también la única que ha conseguido el fabricante italiano Ducati en ese trazado en la época actual, y cuya principal característica desde entonces fue que se cambió el orden de la marcha con respecto al anterior recorrido, para girar en el sentido de las agujas del reloj.



Rossi, ídolo de masas en ese escenario, ha logrado un total de tres victorias, la última de ellas en 2014, además de ser el mejor en 2008 y 2009, y salvo estos triunfos del campeón italiano y el de Casey Syoner en 2007, el dominio en el "Marco Simoncelli" siempre ha sido para los pilotos españoles pues entre Jorge Lorenzo, Marc Márquez y Dani Pedrosa acumulan siete victorias. El más laureado entre los pilotos españoles es Jorge Lorenzo, que ha ganado en tres ocasiones en ese trazado, aunque su última victoria data de 2013 y fue la tercera consecutiva, siempre con Yamaha, por lo que analizado junto al último éxito de una mecánica del fabricante de Borgo Panigale, su situación se antoja complicada, si bien es cierto que las Desmosedici han mejorado mucho en todos los trazados y no sería descabellado pensar en una sorpresa.



La carrera ascendente de Jorge Lorenzo ha resultado más que evidente, tercero del campeonato a "sólo" doce puntos del segundo, precisamente Valentino Rossi, y con un trazado por delante que si bien no parecía adaptarse a las características de la Ducati Desmosedici sí es del agrado de Jorge Lorenzo, que a las victorias de 2011, 2012 y 2013, une cuatro segundos (2008, 2009, 2010 y 2014) y un tercero (2016).



Además, no hay que olvidar que Jorge Lorenzo ya fue líder el pasado año de la carrera sanmarinense, hasta que en la séptima vuelta se fue por los suelos cuando tras él rodaban Marc Márquez y el italiano Danilo Petrucci, que fueron quienes se jugaron la victoria hasta la última vuelta. En cualquier caso el favorito a la victoria debiera ser nuevamente Marc Márquez, que por algo es el piloto de Repsol Honda el último vencedor en Misano Adriático, aunque otro de los rivales que puede tener "algo que decir" en la temporada de su despedida, es su propio compañero de equipo, Dani Pedrosa, quien ha ganado las citas sanmarinenses de 2016 y 2010. Y con ellos, Márquez, Rossi, Lorenzo y Pedrosa, debieran estar tanto Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) como Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedidci GP18), máxime tras la satisfacción de ambos por los resultados conseguidos en los test que realizaron en ese circuito no hace muchas fechas, si bien sólo el italiano cuenta con un paupérrimo tercer puesto en la carrera del año pasado, mientras que el español no ha pisado nunca el podio desde que ascendió a la categoría de MotoGP.



Otro de los contendientes a tener en cuenta podría ser el italiano Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP18), por su condición de local y por el hecho de que el año pasado peleó la victoria a Marc Márquez hasta la última vuelta de carrera. En el "Marco Simoncelli" se han vivido sorpresas como las terceras plazas de los españoles Álvaro Bautista (Honda RC 213 V) en 2012 y Toni Elías (Honda RC 213 V) en 2008, o la segunda posición del británico Bradley Smith (Yamaha YZR M 1) en 2015 y la tercera de su compatriota Scott Redding (Honda RC 213 V) en ese mismo año, si bien no parece que en la actual campaña esas sorpresas se puedan llegar a producir, salvo que la climatología acabe jugando una baza determinante a lo largo del fin de semana.



En las cábalas de casi todos debieran estar, igualmente actuaciones de pilotos de escuderías satélite como el francés Johann Zarco (Yamaha YZR M 1) o el británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V), aunque sin olvidarnos de los pilotos oficiales de Suzuki, el italiano Andrea Iannone y el español Alex Rins, con muchos altibajos a lo largo de la presente temporada, pero siempre con opciones de estar en la pelea por el podio. Como Dani Pedrosa, Álvaro Bautista podría contar con una buena oportunidad de pelear por el podio en la temporada de su despedida de MotoGP para dar el salto al campeonato del mundo de Superbike. Mientras, se antoja más complicado un buen resultado tanto para Aleix Espargaró con su Aprilia RS-GP, todavía con una moto lejos de las mejores de la categoría, como para su hermano Pol con la KTM RC 16, tanto por el rendimiento de su moto como por el "descanso obligado" que ha tenido que hacer para recuperarse de las lesiones que sufrió en la República Checa.



Tito Rabat continúa con su proceso de recuperación tras las graves lesiones que sufrió en los entrenamientos de Silverstone (Inglaterra) y la gran duda de su equipo era buscar el sustituto idóneo hasta que el barcelonés pueda regresar a la competición, en un periodo que se antoja todavía bastante largo. Al final, el equipo Reale Avintia ha decidido que su segundo piloto, el belga Xavier Simeon pilote la Ducati Desmosedici GP17 de Rabat, mientras que la versión del año anterior, la Desmosedici GP16, la pilotará el joven piloto francés Chris Ponsson, de 22 años.

Selección DN+