La lluvia obliga a cambiar el horario del Gran Premio de Gran Bretaña

La peligrosidad puesta de manifiesto en determinados puntos del circuito de Silverstone -entre las curvas siete y once-, como consecuencia de la lluvia durante los entrenamientos de MotoGP para el Gran Premio de Gran Bretaña, han obligado a la organización de la competición, de acuerdo con los equipos, a cambiar los horarios de las carreras.



Aunque durante la noche se van a realizar una serie de cortes en el asfalto para intentar que drene más rápidamente -tras las muchas críticas unánimes de todos los pilotos por la multitud de baches que tiene y el pésimo drenaje del mismo-; en algunas zonas el agua atraviesa de lado a lado la pista y será complicado solucionarlo y esa circunstancia ha obligado a modificar los horarios de las carreras. Por primera vez abrirá el programa de competición la prueba de MotoGP, por delante de Moto3 y Moto2, que como estaba previsto en la programación oficial será la categoría que cierre la actividad dominical en Gran Bretaña.



Así, la carrera de MotoGP, prevista a 20 vueltas, comenzará a disputarse a las 11:30 horas de Inglaterra (una hora más en España), la de Moto3, a 17 vueltas, a partir de las 13:00 (14:00 en España) y Moto2, sobre 18 vueltas, desde las 14:30 horas (15:30). En cualquier caso, la situación se podría tener que replantear si las previsiones meteorológicas no se cumplen y la lluvia, prevista para última hora de la mañana, aparece antes de tiempo y la pista no se encuentra en condiciones óptimas.

EN SITUACIÓN CRÍTICA

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que logró el quinto mejor tiempo para el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP señaló que el trazado se encuentra en "una situación crítica", para recordar que ya lo había avisado ayer, medio en broma, que "alguien no ha hecho bien su trabajo". "Quien haya hecho el re-asfaltado del circuito no ha hecho bien su trabajo porque, punto número uno, hay más baches que el año pasado y, punto número dos, se ha visto hoy, cuando llueve no drena, bueno es que en las pendientes del trazado normalmente y aunque no soy un experto, el agua tendría que irse pero se queda en medio", explicó Marc Márquez.



"Eso provoca que, sobre todo en los baches, el agua se quede estancada en un sitio y las ruedas 'floten' donde menos te lo esperas y hace que sea difícil entender porque parece que esté seco y luego llegas ahí hay mucha agua", recalcó el piloto de Repsol Honda. "Menos mal que cuando he vuelto a salir me ha venido a la cabeza cortar a mitad de recta porque he visto mucha agua y al salir del taller he pensado en cortar a mitad de recta; he llegado a sesenta kilómetros por hora y casi no giro, por lo que sé la sensación que ha tenido Rins, pero es que no era un solo punto, eran muchos y si mañana se prevé que llueva bastante ya veremos", continuó Márquez. "Si no está bien hecho el trabajo se tiene que reasfaltar, no podemos venir aquí para pensar que si llueve no corremos, que si los los baches, las caídas extrañas, se tiene que replantear la situación", remarcó Márquez sobre las condiciones del asfalto.



Antes de saber que el horario de las carreras se iba a cambiar y que MotoGP abriría el calendario de competición del domingo, Marc Márquez reconoció que "en mi cabeza tengo que corremos, pero que corremos siempre y cuando haya la seguridad necesaria y haya el agua que permita correr, pero hoy no ha llovido mucho, han sido cinco minutos de manera fuerte, un chaparrón, pero el agua se ha quedado bastante rato". "No han sido tres minutos sino que durante quince minutos o más allí había mucha agua y mañana se prevé que caiga bastante; en el antiguo Silverstone se hubiese podido correr porque ya se había corrido lloviendo mucho, pero en este hay tres o cuatro puntos en los que no se puede, es raro, porque una parte de la pista se seca bastante rápido y la otra parte cuesta muchísimo", comentó el piloto de Repsol Honda.



"El miércoles por la noche me di una vuelta en bicicleta para ver cómo estaba la pista y había mucha agua -llovió el miércoles- pero el resto del circuito estaba bastante seco, así que tendremos que ver qué cantidad de agua hay allí", continuó Márquez al referirse a toda la problemática suscitada con las condiciones del trazado británico. Lo cierto es que cuando se volvió a asfaltar el circuito de Silverstone lo visitó el piloto británico Cal Crutchlow, quién explicó a los pilotos, en palabras de Marc Márquez que "el circuito estaba perfecto, incluso dijo que se batiría el récord, que se rodaría un segundo más rápido más o menos". "Es hablar por hablar, pero ayer nos dijo que estaba completamente plano y en la Fórmula Uno ya se quejaron los pilotos; hay baches y el problema es si van a más; se ha hecho algo nuevo y alguien tiene que ser el responsable para exigir si habrá garantía para reasfaltar", señaló sonriendo Marc Márquez.

