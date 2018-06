Márquez se quita un peso de encima con el mejor tiempo en el Gran Premio de Holanda

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) se quitó un peso de encima al conseguir por primera vez el mejor tiempo de entrenamientos para el Gran Premio de Holanda de MotoGP que se disputa este domingo en el circuito de Assen. A Márquez sólo le faltaba ser el más rápido de entrenamientos en dos circuitos del actual calendario del mundo, en el holandés de Assen y el japonés de Motegi, el único en el que a partir de ahora el cuádruple campeón del mundo y vigente líder de MotoGP, todavía no ha conseguido ser el más rápido.



El líder del mundial de MotoGP también logró así su primera mejor clasificación de la temporada, pues aunque ya fue el más rápido en Austin, entonces le penalizaron con tres posiciones en la formación de salida por molestar durante los entrenamientos al también español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1). Con apenas 79 milésimas de segundo de diferencia se impuso Marc Márquez en un cuarteto de pilotos pues la igualdad fue el denominador común en la clasificación, en la que Márquez rodó en 1:32.791, apenas 41 milésimas de segundo más rápido que Cal Crutchlow (Honda RC 213 V), 59 milésimas con el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) y 79 milésimas respecto al también transalpino Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18).



Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18), que fue décimo, acabó a menos de cuatro décimas de segundo del que la próxima temporada será su compañero de equipo.

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), quien se fue por los suelos en los cuartos libres, sólo pudo disponer de una moto, que reservó para la segunda clasificación, en la que dejó claras sus intenciones con el tercer mejor tiempo. La segunda clasificación (Q2) estuvo marcada en los minutos iniciales por las estrategias de los distintos pilotos, en particular de Marc Márquez, quien no quería a ningún rival tras su estela, en tanto que Jorge Lorenzo se puso a tirar como un poseso y suyo fue el primer mejor tiempo, 1:33.600, por delante de Johann Zarco, que venía de la Q1 y del italiano Danilo Petrucci.



Enseguida, en el siguiente giro, Marc Márquez logró su primera vuelta rápida, 1:33.593, aunque como se temía, tras él llegaron Alex Rins, también clasificado desde la Q1, por delante de Petrucci, Zarco y Lorenzo, si bien una vuelta más tarde y ya en solitario, recuperó el liderato, 1:33.330, mejor tiempo de todo el fin de semana, por apenas 11 milésimas de segundo. En la siguiente salida, el piloto de Repsol Honda se vio sorprendido tanto por Jorge Lorenzo, primero, como después por Andrea Iannone, que rodaron en 1:33.167 y 1:33.120, respectivamente, pero era el momento de desatar las hostilidades y se sucedieron una serie de vueltas rápidas que trastocaron absolutamente el orden final de entrenamientos.



Márquez, con 1:32.791, se pudo líder y se quedó a poco más de una décima de segundo del récord absoluto de la pista, pero es que por detrás de él comenzaron a atravesar la línea de meta Cal Crutchlow, Valentino Rossi, que tuvo que disputar toda la Q2 con una sola moto, Andrea Dovizioso, Alex Rins y Maverick Viñales. El italiano Francesco Bagnaia (Kalex) confirmó sus aspiraciones en Moto2 y sumó su segunda mejor clasificación de la temporada, tras Le Mans, en Francia, con un tiempo de 1:37.608, por delante del alemán Marcel Schrotter (Kalex), el italiano Luca Marino (Kalex) y el español Alex Márquez (Kalex), con Xavier Vierge (Kalex), quinto. El español Jorge Martín (Honda) consiguió su quinta mejor clasificación de la temporada de Moto3, tras olvidarse por un rato de las molestias en la pierna derecha, que se lastimó en una caída, para sacar el máximo provecho a su moto por delante de los italianos Enea Bastianini (Honda) y Nicolo Bulega (KTM) y el español Arón Canet (Honda).

