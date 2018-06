Joan Mir subirá a MotoGP el próximo año con Suzuki

El equipo Suzuki de MotoGP ha anunciado el fichaje para la próxima temporada del piloto español Joan Mir, que ha firmado un contrato de dos años y que compartirá 'box' con su compatriota Álex Rins, ocupando el hueco que deja el italiano Andrea Iannone. El balear, de 20 años, llegará a la máxima categoría del motociclismo mundial avalado por su título del pasado curso en Moto3 y tras una sola temporada en la categoría intermedia, Moto2, donde actualmente ocupa la quinta posición y viene de lograr dos podios consecutivos en Le Mans y Mugello.

"Joan Mir sólo tiene 20 años y ya es campeón del mundo con 10 victorias el año pasado. Tiene todas las características que nos gustan de un piloto que cree completamente en nuestro proyecto deportivo. Hablando con él me he dado cuenta de lo clara que tiene su cabeza. Con Álex y Joan tenemos dos pilotos con mucho talento", analizó manager del equipo Suzuki, Davide Brivio.

