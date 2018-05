Valentín mantiene el tercer puesto nacional

La fortuna no acompañó al estellés. En la primera manga, tras una batalla cuerpo a cuerpo con el líder del campeonato, logró un segundo puesto que pudo haber sido una victoria por tres milésimas.“Fuimos haciendo la goma hasta la última curva. Butrón me pasó y hasta minutos después de acabar la carrera no supimos quién había ganado”, explicó el navarro. Ya en la segunda manga, el piloto salió en primera posición pero se vio obligado a abandonar tras sufrir una dura caída.

