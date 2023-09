El Caja Rural, una invitación aprovechada

tres invitados de la regalo trampa. Partiendo del axioma que los Pro Teams, como inferiores a los Wolrd Tour, y que ganarles es una utopía, la Vuelta tiene una doble cara. Sobre el papel son 21 oportunidades para mostrarse y dejar ver al patrocinador. Minutos de tele. Pero no solo vale con eso. Hay que estar, tener presencia en carrera. Ser protagonista a tu manera. Ser uno de losde la Vuelta a España es untrampa. Partiendo del axioma que los, como Caja Rural , son, y que ganarles es una utopía, la Vuelta tiene una doble cara. Sobre el papel sonpara mostrarse y dejar ver al patrocinador.. Pero no solo vale con eso. Hay que estar, tener presencia en carrera. Ser protagonista a tu manera.

El equipo navarro Caja Rural-RGA ha rentabilizado su presencia en carrera de forma notable. Sus ocho corredores han estado presentes en 14 fugas largas de la carrera, en total ha rodado escapados 1.687 kilómetros. Es decir, en prácticamente la mitad del recorrido de la Vuelta ha habido un corredor escapado.

Esa presencia en escapadas no se ha podido traducir después en victorias. Aunque, curiosamente, el único ciclista que no ha cogido una fuga en la carrera -el venezolano Orluis Aular- es el que más cerca ha estado de la victoria. Fue segundo en Oliva y tiene, además otros dos top 10.

Caja Rural ha rentabilizado su Vuelta en presencia, pero sobre todo en puntos. En los 21 días de la Vuelta ha sumado 532 puntos UCI, en el puesto 16 de las 22 formaciones participantes.

532 puntos son el 29% de los que ha conseguido el equipo desde enero hasta aquí. Los Pro Teams que no han estado tardan -con suerte- meses en conseguirlos.

"Hemos acertado con la preparación"

Aunque no han conseguido la victoria -lo más cerca que estuvieron fue con el venezolano Orluis Aular en la jornada de Oliva-, Caja Rural-RGA ha estado presente en más de una quincena de fugas. Los 21 días de carrera, 19 si se quitan las cronos, han tenido presencia en escapadas en 12 etapas. Un 63% de las posibles. No han ganado, pero terminan con un segundo y ocho top 10. Y eso que el equipo perdió a sus dos mejores hombres antes de mitad de carrera. Cepeda en la etapa 10 por una caída y un golpe en el brazo derecho. Aular no pudo salir en la jornada del Tourmalet aquejado por problemas estomacales.

“No hemos conseguido ganar una etapa, que estaba muy difícil y más con el nivel que ha tenido el Jumbo este año. Pero hemos tenido mucha presencia en carrera, en ese aspecto ha sido nuestra mejor Vuelta”, comentaba ayer el mánager general del equipo navarro. “Hemos acertado con la preparación previa que hicimos para la Vuelta. Estuvo todo el equipo en altura, con un trabajo planificado y bien asistido con mecánicos y masajistas. Se hizo un buen trabajo”.

La cuestión ahora es si estos méritos serán suficientes para estar en 2024. “No depende de nosotros, aunque haremos todo lo posible por estar”.

Pocos cambios de cara a la temporada 2024

Mediada la temporada, en el seno del Caja Rural-RGA había muchas dudas sobre el rendimiento de la plantilla y qué hacer con los corredores de cara a 2024. Sin embargo, el bien hacer del equipo durante la Vuelta ha clarificado el panorama.

Caja Rural-RGA volverá a apostar en 2024 por la cantera y por su gente. En principio piensa mantener a la gran mayoría de los ciclistas que están actualmente en el equipo. No van a seguir los dos colombianos (Johan García y Yesid Pira. Es probable que también de por cerrada su etapa profesional el navarro Julen Amézqueta. Llegarán tres ciclistas del filial.