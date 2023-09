Thomas Silva hace callar a todos en Alsasua

Si vas en un grupo reducido y en él viaja el campeón uruguayo, Thomas Silva, del Caja Rural-Alea, puedes darte por fastidiado. Es lo que les pasó a la docena de corredores que se plantaron en la llegada de la 94 Prueba Ciclista Alsasua. En la ascendente de la calle Celai el uruguayo esperó su momento, arrancó la moto y consiguió una victoria inapelable -la quinta del año- que hizo callar a todos. Fue la suya una superioridad apabullante en los metros finales.

De los 104 inscritos solo llegaron a Alsasua 43, y los 12 que se jugaron la carrera, los más fuertes, hicieron escapados prácticamente la segunda mitad de la prueba. En septiembre, con toda la trotina de la temporada encina, 137 kilómetros, ocho pasadas por Altamira y un tiempo semilluvioso, la prueba de Alsasua se convirtió en una cuestión de supervivencia.

Hubo multitud de intentos. Hasta la misma llegada a Alsasua, cuando Iñaki Murua lo intentó de lejos, y al que se le atragantó el repecho final por una decena de metros. Entonces surgió en su distancia, apenas 200 metros el poder de Thomas Silva. El uruguayo del Caja Rural tiene una punta de velocidad letal. La misma que le ha permitido ganar la Copa de España, una etapa en Navarra, otra en Extremadura, los dos campeonatos uruguayos y la prueba de Alsasua, el triunfo 31 del equipo en 2023.

“Nos ha tocado pelear duro contra los Laboral. Sabíamos que el esprint picaba un poco para arriba y que se podía hacer largo y duro. Las piernas han acompañado y he podido ganar. No me podía precipitar y tuve la suerte de acertar con la distancia”, comentaba el uruguayo en la meta de Alsasua.

El que se quedó con las ganas fue el navarro Iker Mintegi, que soñaba con despedirse con un buen resultado en la carrera de casa en su despedida del campo amateur, el año que viene será profesional de Euskaltel.