A cien metros de la victoria

Cien metros, apenas cien metros, le separaron este jueves 17 de agosto a Óscar Rodríguez de la victoria. El ciclista navarro del Tour del Limousin que comenzó el martes. Ello era una buena noticia. El corredor navarro regresaba, así, a la competición noventa días después de sufrir una dura caída durante el apenas cien metros, le separaron este jueves 17 de agosto ade la victoria. El ciclista navarro del Movistar entró en la convocatoria de su equipo para elque comenzó el martes. Ello era una buena noticia. El corredor navarro regresaba, así, a la competición noventa días después de sufrir unael Giro de Italia . Volver a ponerse un dorsal ya significaba para él un importante triunfo después del duro trabajo que ha llevado a cabo para sentirse ciclista de nuevo.

Sin embargo, este jueves estuvo a punto de subirse a lo más alto del podio en la tercera etapa de la prueba francesa. El líder de la misma Romain Grégoire (Groupama-FDJ) lo impidió. La etapa salió de Sarrán para alcanzar la meta en Bort les Orgues tras recorrer 195,5 kilómetros. Óscar Rodríguez llegó a los últimos kilómetros en la cabeza del grupo del maillot amarillo. Se escapó. Cogió ventaja. A falta de cuatro kilómetros, el navarro viajaba por delante del grupo de elegidos. Cuando restaban ochocientos metros, Jesús Herrada (Cofidis) lanzó un ataque en el que se llevó al líder. Mientras tanto, Óscar Rodríguez realizó su cronoescalada particular. De vez en cuando miró hacia atrás. Apenas once segundos le distanciaron de sus perseguidores. Entró solo en la zona vallada, pero apareció Grégoire. Le adelantó sin piedad. Rodríguez no pudo plantarle batalla. Aseguró que le faltaron piernas. Terminó la etapa en la segunda posición, una plaza que él sabrá saborear tras el duro periplo que le ha llevado a volver a un pelotón.