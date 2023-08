Sheyla Gutiérrez seguirá en el Movistar hasta 2026

Sheyla Gutiérrez continuará en el La riojanacontinuará en el Movistar , el 'equipo de su vida', hasta 2026, según l acuerdo anunciado por la escuadra española, en la que cumplirá al final del nuevo contrato un total de 8 temporadas.

Sheyla, afincada en la Sakana, se ha convertido en una corredora de referencia en la presente campaña, en la que Movistar ha logrado el Giro Donne y el Tour de France Femmes avec Zwift.

La 'Leona' ha conseguido dejar este año gran parte de los problemas de salud que le han sacudido en ejercicios anteriores.

Vencedora en 2022 de dos etapas del Tour de l'Ardèche, así como 2ª este año en el GP Ciudad de Eibar, ha brillado sin embargo aún más en labores fuera del foco individual. Su compromiso y actitud dentro y fuera de las carreteras le convierten en fundamental en Movistar Team.

"He acabado de crecer en este equipo. Me han cuidado, me han apoyado y han confiado en mí más todavía de lo que yo misma lo he hecho. Me ofrecieron tres años más y no quería pensar en ir a ningún otro sitio. Cuando han pasado cosas malas, no han dejado de estar ahí. Es el lugar donde tengo que estar. Aquí seguiré dando el máximo para llevar la marca Movistar al sitio que merece", comenta Sheyla.

Para Sheyla "es un privilegio estar junto a las grandes líderes, y lo ha sido aún más correr junto a Annemiek van Vleuten, una corredora histórica, que conozco desde hace muchísimos años".

"Nunca imaginé poder estar a su lado, y que ella quiera contar conmigo en todas las citas importantes ha sido un verdadero regalo", concluyó.