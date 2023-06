La ciclista navarra Paula Ostiz hace pleno en los nacionales

La ciclista navarra Paula Ostiz lleva una temporada de ensueño. A las pruebas de la Copa de España que ha ganado, todas, suma dos dobletes de oro en los Campeonatos de España cadete que se están disputando en Cartagena (Murcia). Este viernes se ha impuesto, en solitario, en la prueba de ruta, con un tiempo de 1h47:45. El jueves logró el triunfo en la contrarreloj.

La corredora pamplonesa, de 16 años que milita en el Lacturale Ermitagaña, señaló sentirse muy contenta con las dos victorias. “Llevo preparando desde días anteriores, todos los días entrenando. Han salido los resultados. Me he quitado la espinilla del año pasado. He rematado y genial. En la carrera, estaba un poco nerviosa porque se había ido Leyre Toledo. He arrancado en el primer puerto. Le he pillado. Nos hemos dado relevos, pero me he ido hasta meta a tope. Lo vamos a celebrar con la selección”, dijo.

CLASIFICACIÓN

Cadete femenina

1. Paula Ostiz (Navarra) 1h47:45

2. Izaro Etxarri (País Vasco) a 1:42

3. Lidia Castro (Castilla y León) m.t.

...

6. Marta Pelayo (Navarra) a 2:06

14. Irene Bona (Navarra) a 4:02

26. Ane Berástegui (Navarra) a 6:00