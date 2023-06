Iker Mintegi, de la Vuelta a Navarra al profesionalismo

La decisión de pasar al navarro Iker Mintegi a profesionales se tomó hace un mes. El ciclista de Alsasua, de 21 años, dará el salto con el Euskaltel Euskadi la próxima temporada y ha firmado por el conjunto naranja para dos campañas. Mintegi, que comenzó en el C.C. Burunda, ha ido dando pasos sólidos de la mano de Jorge Azanza en la Fundación Euskadi. Tras pasar por las categorías inferiores en el club de Sakana pasó a amateurs con la Fundación Euskadi, donde está teniendo un gran rendimiento. Esta temporada, sin ir más lejos ha ganado dos carreras -Lazkao y la etapa final de la Vuelta a Navarra-, además de ser segundo en el Valenciaga, y está en plena disputa de la clasificación general final del Torneo Euskaldun, donde es segundo a falta de tres pruebas y a siete puntos del primer clasificado.

"Es unc iclista que ha dado pasos desde que está con nosotros. Este año se ha consolidado y ha dado un salto importante, no solo por disputar carreras sino porque ha mostrado una gran regularidad toda la temporada y pensamos que todavía puede seguir progresando", comenta Jorge Azanza, director del Euskaltel-Euskadi.

Iker Mintegi es un todoterreno polivalente. Tiene buena visión de carrera, sube bien y tiene punta de velocidad en llegadas con grupos reducidos. En lo que queda de temporada peleará por la general del Euskaldun, y también ha sido convocado con la selección española amateur. En principio, visto el calendario que hay, Euskaltel no tiene previsto probar a stagiers este año. Mintegi se mostraba feliz tras su paso a profesionales.

"Es la recompensa a la constancia y al trabajo tanto individual como colectivo. He pasado tres años en Laboral Kutxa, un equipo de formación en el que he podido progresar y por eso he podido dar el salto. Estoy muy agradecido a todos los que me han ayudado en este proceso", comenta el ciclista alsasuarra.

La próxima temporada Euskaltel contará con al menos tres navarros en sus filas: Ibai Azurmendi, Asier Etxeberria e Iker Mintegi.