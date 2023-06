Patxi Cía, tetracampeón de Europa de mountain bike

“Creo que hasta que no pase el tiempo y quizá hasta que no deje la bicicleta, no me de cuenta realmente lo que he conseguido y lo asimile”, comentaba este domingo el biker navarro Patxi Cía desde su autocaravana mientras volvía desde Francia a Pamplona, donde el lunes regresará al turno de mañana en la cadena Volkswagen después de haber conquistado por cuarta vez el Campeonato de Europa, el tercero de mountain bike de larga distancia. El biker de Lizaso redondea así una campaña espectacular en la que se ha proclamado también campeón del mundo de BTT máster 40.

Después de conquistar el maillot arcoíris en Argentina, Patxi Cía buscaba un más difícil todavía. Y lo firmó en Laissac (Francia), cerca de Toulouse, donde se disputaba el Campeonato de Europa de larga distancia dentro de la categoría master 40-B.

Cía, que llevaba en Francia desde el jueves preparando la prueba, tenía que hacer frente a un trazado muy exigente, de una dificultad técnica sobresaliente de 80 kilómetros con 2.650 metros de desnivel acumulado.

Desde los primeros compases de la carrera, el biker navarro se colocó al frente de la prueba junto con otros tres corredores, entre los que había un ex campeón del mundo y de Europa. Cía no pudo seguir la rueda del alemán Marcus Kaufmann, que le aventajó en tres minutos, pero pudo concluir en segunda posición, lo que le permitió hacerse con el título de Campeón de Europa en Master 40B.

UN PALMARÉS GRANDE Y JUGOSO

Tras su victoria en el Europeo Master 40-B, Patxi Cía va completando un palmarés en el mundo del mountain bike de categoría. En él figuran dos campeonatos del mundo de larga distancia, y con el que ha logrado en Francia, cuatro Campeonatos de Europa. Tres en la modalidad de larga distancia y uno en cross country.

Cía había barajado la posibilidad de pelear este año por otro campeonato del mundo, que se disputa en Australia. Aunque está prácticamente descartado porque físicamente el trajín de la campaña le está pasando factura, como también en el aspecto psicológico. “No es fácil rendir en objetivos tan potentes”, dice.