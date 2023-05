Mark Cavendish anuncia que se retirará al finalizar la temporada

El británico Mark Cavendish (Astana), campeón del Mundo en 2011 y considerado como el mejor esprinter de la historia, ha hecho oficial durante la jornada de descanso del Giro su retirada del ciclismo al final de la presente temporada.

Tras 17 años de profesional, el 'Expreso de Man', de 38 años y con 161 victorias en su palmarés, participará en el Tour de Francia con el objetivo de deshacer el récord de 34 victorias de etapa en la 'Grande Boucle' que comparte con el legendario Eddy Merckx.

"Me ha encantado correr cada kilómetro de esta carrera hasta ahora, así que siento que es el momento perfecto para decir que es mi último Giro de Italia y 2023 será mi última temporada como ciclista profesional", dijo Cavendish.

Cavendish, quien compareció en rueda de prensa con su mujer e hijo, se mostró emocionado a la hora de recordar su trayectoria. "El ciclismo ha sido mi vida durante más de 25 años. He vivido un sueño absoluto. La bicicleta me ha dado la oportunidad de ver el mundo y conocer gente increíble, a muchas de las cuales me enorgullece llamar amigos. Amo el deporte más de lo que se puede imaginar y no me veo yendo demasiado lejos de eso, eso es seguro", comentó.

El británico comentó sus planes venideros, sobre todo relacionados con la familia. La comparecencia de prensa coincidió con el quinto cumpleaños de su hijo Casper.

“Mi hijo cumple años, afortunadamente es un día de descanso y puedo pasar su fiesta con él. Creo que ahora es importante que pueda estar allí para cada cumpleaños de mi esposa Peta y todos nuestros hijos. También es importante que pueda ver todos sus conciertos escolares y apoyarlos en sus competencias deportivas y es importante que pueda correr con ellos sin temor a lesionarme o enfermarme".

Cavendish, profesional desde 2007, ha logrado 161 victorias en su carrera, incluidos los Campeonatos del Mundo de 2011 en Copenhague y la Milán-San Remo de 2009. Ha ganado etapas y la clasificación por puntos en las tres Grandes Vueltas, y también ostentaba el maillot de líder en cada carrera.

En pista también destacó con tres títulos mundiales de Madison y una medalla de plata en el Omnium en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Actualmente Cavendish aún no ha conseguido una victoria con el Astana. La última oportunidad para los velocistas en este Giro llegará en Caorle el miércoles, aunque, sobre todo, Cavendish esperará al Tour para batir el récord que comparte con Merckx.