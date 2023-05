Van Vleuten (Movistar) recupera el liderato en La Vuelta Femenina y Realini vence en Laredo

❤️🙌🏼🌈 𝐀𝐍𝐍𝐄𝐌𝐈𝐄𝐊 𝐕𝐀𝐍 𝐕𝐋𝐄𝐔𝐓𝐄𝐍 𝐈𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐍𝐄𝐖 𝐋𝐄𝐀𝐃𝐄𝐑 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐕𝐔𝐄𝐋𝐓𝐀 𝐀 𝐄𝐒𝐏𝐀𝐍̃𝐀!



Absolutely stunning racing from @AvVleuten and the Movistar Team put us in red at #LaVueltaFemenina in Laredo, 24 hours before the end of the race.… pic.twitter.com/BQul16BEDc