Laia Sanz debutará en la Titan Desert en categoría de bicis eléctricas

La piloto de rallys Laia Sanz debutará en la Titan Desert Marruecos 2023 en la categiría Ebike, que se disputa del 3 al 5 de mayo, dentro del equipo KH-7 y con la voluntad de "cambiar de aires" y pedalear en vez de conducir un coche todoterreno o la moto de trial o enduro.

"La legendaria piloto de motos no cambiará las dos ruedas y participará, de la mano de KH7, en el programa de ebikes de la prueba", anunció la organización de la carrera.

Laia Sanz aseguró que le hace gracia probar la Titan y dentro de la modalidad Ebike. "Se hace en una zona que conozco y la verdad es que siempre me ha hecho gracia. Me hace ilusión participar, tomármelo como algo diferente a lo que estoy acostumbrada, un cambio de aires", explicó la catalana.

Formará parte del equipo KH-7 junto a ciclistas como Melcior Mauri, Abraham Olano, Josepo Betalú, Sylvain Chavanel, Núria Picas, los cocineros tres estrellas Michelin, Hermanos Torres y el mejor chocolatero del mundo, Lluc Crusellas.

Esta categoría de bicicletas eléctricas se disputa durante las tres últimas etapas de la Skoda Titan Desert Morocco. Los participantes recorrerán trazados compartidos con el pelotón de la carrera, además de vivir en el mismo campamento y disfrutar con todos los Titanes de la experiencia.

"Me encanta la idea de vivir el ambiente y disfrutar de los paisajes. Será una primera toma de contacto. Quizás en el futuro me platee hacerla con una BTT. No lo descarto", reconoció Sanz.

Laia Sanz es una de las mejores pilotos de la historia del Dakar. Once participaciones en moto, todas ellas terminadas y con sendos once títulos en la clasificación femenina, y dos en coche, también terminadas. En 2015, además, terminó novena en la general absoluta de motos, mejor puesto de una mujer en la historia dakariana.