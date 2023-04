Ion Izagirre: "Miguel Induráin ha sido un referente para todos"

Ion Izagirre ha puesto este sábado la rúbrica a la victoria número 17 de su palmarés en el que hay ha puesto este sábado la rúbrica a laen el que hay otro G.P. Induráin , además de etapas en las tres grandes vueltas por etapas (Giro, Tour y Vuelta), la Vuelta al País Vasco, etapas en Romandía, Suiza, Polonia, un campeonato de España... un bonito palmarés de un buen ciclista. Izagirre disfrutó ayer de una buena victoria en Estella.

“Sabía que estaba bien, pero ganar así es impresionante. En casa, con amigos viéndote, es algo especial”, comentaba el ciclista de Ormaiztegi, que sabía bien dónde se movía con su ataque en Erául. “Sabía que pegaba mucho aire en contra y que había muchos adversarios peligrosos si llegábamos en un grupo a Estella y he decidido moverme. Había mucha incertidumbre, he probado más de una vez, sabía que tenía buenas piernas. Y en la subida a El Puy sabía que no podía jugármela con Higuita al esprint porque es mucho más rápido que yo. He ido a tope desde abajo hasta arriba”.

MIRANDO A LA ITZULIA

“Ya le seguía en los 90, y para nosotros ha sido un ídolo, y un referente para todos nosotros”. Izagirre compartió podio este sábado con Miguel Induráin , un ciclista al que admira profundamente.

Izagirre tiene como meta de esta primera parte de la temporada la Itzulia a partir del lunes, donde tratará de buscar la victoria final. Llega en buenas condiciones después de haber trabajado muy duro en Tenerife el último mes.

“Estoy muy bien, la forma está ahí y una victoria antes de la Itzulia me da mucha confianza para mí también al equipo. Trataremos de hacerlo bien”, comentaba el guipuzcoano.