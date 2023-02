El Club BTT Navarra cumple una década

El Club BTT Navarra presentó este fin de semana en las instalaciones del Camping Iratxe de Ayegui a los 43 jóvenes que conforman sus tres equipos en la temporada en la que el club cumple una década de vida en el pelotón nacional de mountain bike.

El equipo se divide en tres bloques. Los cimientos del BTT Navarra con su escuela deportiva que acoge a deportistas hasta los 14 años.

En el siguiente escalón del BTT Navarra se encuentran los cadetes y los juniors. UMEN reedita su apuesta por este equipo que, siendo 11 deportistas, siete en categoría cadete y cuatro en junior.

Ellos serán quienes alimenten en el futuro al grupo insignia del club, que mantiene el apoyo principal de SH Metalgraf y que la temporada pasada dio mucho que hablar por sus logros en el Open de Euskadi, en el Open de Otoño, la Copa Caja Rural BTT y Superprestigio MTB, entre otras pruebas. Este equipo lo componen 12 deportistas, donde la juventud prevalece, y donde este año se ha dado la oportunidad a cuatro júniors: Irene Dallo y los hermanos Diego y Gabriel Echeverri, que ya militaban en el equipo filial, además de Hodei Aleman .

Está previsto que tomen parte en más de 35 pruebas están previstas hasta noviembre en el calendario de los equipos Umen y SH Metalgraf.

LAS PLANTILLAS

​Escuelas

Oihán Goñi, Eneko Grimal, Christopher López, Unai Díaz de Cerio,Mateo Vilches, Aitana Garnika, Unai Aburuza, Javier Barasoáin, Oliver Mendirim Tane Soravilla, Mikel Azcona, Iker Carmona, Eneko Labarga, Ander López, Manex Iriberri, Mikel Laredo, Ion Sanz, Mario Ruiz, Andoni Bustinduy, Asier Azcona

Cadetes

Egoi Isaba, Íñigo Luquin, Markel Fernández, Izan Albalat, Unai Armañanzas.

Chicas: Carlota Berne, Nahia Sanz.

Júniors

Borja Vázquez, Izan Garín, Ibai Moneo.

Chicas: Sara Zizhu Goñi

Elites y sub 23

Sub 23 Hodei Alemán, Diego Echeverrí, Gabriel Echeverri.

Sub 23 femenino. Irene Dallo y Edurne Izcue.

Elites. Carlos Gómez, Ander Bengoa. David Oteiza, Mathias Rekalde, Aitor Izcue, Gorka Induráin.

Elite femenino. Ainara Andueza.