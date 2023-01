Adiós Lizarte, hola Finisher

No fue una presentación al uso, sino un ejercicio de recuerdo, agradecimiento, con un punto de nostalgia, mucho cariño hacia Lizarte y una mirada ilusionada al futuro. Al final han sido 17 temporadas de presencia de Lizarte en el pelotón amateur, tiempo en los que se han ganado más de 250 carreras y más de una cuarentena de corredores han abierto la puerta del pelotón profesional.

Hubo discurso emocionado de despedida de Óscar Huarte, el dueño de Lizarte. Hubo un reconocimiento público y explícito para quienes siempre han estado ahí durante 17 años, y de una forma anónima y callada: Álvaro Armendáriz, Javier Garayoa... También un recuerdo a los que estuvieron y ya no están. Incluso una conexión en directo con Costa Rica, desde donde Andrey Amador -hoy ciclista del Education First- tuvo palabras de cariño.

“Ojalá lo que hemos conocido como espíritu Lizarte tenga su continuidad en esta nueva etapa con Finisher, seguro que es así”, deseó Óscar Huarte, al que se le vio muy emocionado a lo largo de la presentación.

CANTERA, CANTERA Y CANTERA

En lo que insistieron tanto Manolo Azcona como Juanjo Oroz fue en preservar la vocación con la que nació su estructura. Ser un equipo de cantera, un trampolín al profesionalismo, una lanzadera. Y en ese sentido nada cambia en un futuro inmediato.

“Si llevamos 30 cursos en las carreteras es signo de que estamos haciendo las cosas bien, por lo que intentaremos seguir por este camino”, comentaba ayer Manolo Azcona, al que también le pudo por momentos la emoción.

Un 52% de los corredores son amateurs nuevos en el equipo, ocho ciclistas son navarros, lo que suponen un 38% del global. Pero sin perder de vista la globalidad porque en Finisher hay un británico, Dylan Westley; un costarricense, Dylan Roberto Jiménez (recomendación de Andrey Amador), un taiwanés Ho Yen Yi (el equipo lleva la marca taiwanesa Giant) y el holandés Yanne Dorenbos. El corredor de los Países Bajos vino a probar en tres carreras en España la pasada temporada y ganó dos. Entre él, los Azanza y Aznar llevarán buena parte del peso del equipo.

Finisher se centrará sobre todo en el calendario amateur nacional (el vasconavarro, la Copa de España y las vueltas), pero sin perder la oportunidad de probarse más allá de nuestras fronteras en el Giro de Aosta (julio) y la Ronde d L´Isard, en septiembre. El debut será el próximo 26 de febrero en la Zumaiako Saria, como suele ser habitual.

Sergio Araiz, de corredor del Kern Pharma al director del Finisher

​

Sergio Araiz corrió en Lizarte, pasó a profesionales con el Kern Pharma, con quien hizo el ciclo de 2020 a 2022. Al final de la pasada temporada decidió colgar la bici. En 2023 compagina sus estudios de Ingeniería con dirigir al Finisher.

“A veces los resultados no esperan a las expectativas y se vuelve algo frustrante. Yo quería acabar bien con la bici, me gusta esto y la forma de seguir vinculado es esta. He vivido lo que van a vivir ellos y puedo aportar experiencia”.