Presente y futuro navarro asegurado

El equipo Caja Rural-RGA tiene raíces navarras y las seguirá teniendo. No solo porque su continuidad para los próximos años en el patrocinio de la plantilla profesional y amateur esté asegurada. También porque sus mimbres deportivos son navarros ahora (Julen Amézqueta y Josu Etxeberria) y lo serán en el futuro.

Con la marcha de Jonathan Lastra, el navarro Julen Amézqueta se ha convertido en el veterano de la formación verde. Lleva en el Caja desde 2018, y esta campaña -con 29 años, la teórica madurez- termina contrato. Afronta una campaña decisiva.

“Sé que es un año decisivo. No me marco ninguna meta concreta, pero tengo toda la ambición de hacerlo bien. El año pasado por circunstancias no puede coger mi nivel de forma, pero aquello ya está superado. He hecho un reset y encaro este año con las máximas ambiciones”, comentaba este miércoles el ciclista de Tierra Estella. “Hace dos años lo hice bien en Andalucía y quiero empezar muy bien en las primeras carreras de la temporada, quiero empezar muy bien”.

Amézqueta está deseoso de volver a la Vuelta, como todo el equipo. “Es una Vuelta durísima, pero las etapas de aquí son espectaculares. A ver si podemos hacerlo bien”.

EL 'NUEVO' JOSU ETXEBERRIA

Josu Etxeberria también acaba contrato este año, pero para él 2023 es como una temporada de redebut después del duro percance que sufrió la pasada campaña en Francia, en el que se fracturó varias vértebras. El de Iturmendi volvió a correr los últimos meses de 2022, y está ansioso por ponerse un dorsal.

“Tengo muchas ganas de empezar, quiero ver cómo estoy. Desde que acabé la temporada solo he pasado una semana. He trabajado bien en otoño y el invierno, pero no sé dónde estoy para coger referencias. Quiero empezar bien”, comentaba ayer el ciclista navarro. “Acabo este año, pero no le doy vueltas. Sé que tengo que hacerlo bien, dar lo mejor de mí. Los deportistas siempre convivimos con la presión”.

CUATRO EN EL AMATEUR

Caja Rural-Alea, la formación amateur, contará con cuatro ciclistas navarros en sus filas. Hasta ayer eran cinco, pero Jon Erdozia ha colgado la bici.

Adrián Losarcos afronta su tercer año en la categoría. Será el segundo para Martxel, el hermano de Josu Etxeberria, y llegan dos de los juveniles navarros con más proyección: Mikel Uncilla y Xabier Zabala.