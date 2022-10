Darío Silvestre domina en Peralta

El corredor peraltés Darío Silvestre Pascual (SH Metalgraf) se impuso el pasado sábado por la tarde en la prueba de BTT Villa de Peralta correspondiente al Open de Otoño XCO tras una carrera en la que llevó el control de la prueba en solitario todo el tiempo. Silvestre, de categoría sub-23, completó un recorrido duro y técnico por el monte de Peralta y sobre un firme seco en un tiempo de 1: 23:53. Ya en la primera vuelta se distanció de su grupo perseguidor al que sacó medio minuto de ventaja, diferencia que mantuvo el biker de 21 años hasta completar las cuatro vueltas. Tras Silvestre, el más rápido en el sprint fue Íñigo Sagardoy (Saltoki-Conor-Berriainz) que pasó por el arco de meta situado entre la peña y el puente del río Arga en 1: 24:19, seguido del veterano Patxi Cía (Faster Wear Team CD) tan solo un segundo después. La primera corredora en cruzar la meta fue Ainara Elbusto (Saltoki-Conor-Berriainz) en 1:21:46, en tres vueltas de 7 km cada una.

Galería de imágenes

CEDIDAS

La sexta prueba del calendario BTT Open de Otoño contó con 140 participantes repartidos en las categorías elite, sub 23, master 30, master 40, máster 50 júniors y cadetes, con representación femenina en elite, júnior y cadete. En cuanto a las escuelas, acudieron 138 participantes en las carreras disputadas antes de la prueba general organizada por el Club Triatlon Atalaya en colaboración con el Ayuntamiento de Peralta.

Al término de la prueba tuvo lugar el reparto de premios a los primeros clasificados, con mención especial al primer corredor local, Darío Silvestre, y al mejor clasificado del Club Atalaya, Daniel Armendáriz, a cargo del establecimiento El Rincón de Eva. Seguidamente se impusieron los maillots rojos a los líderes de la clasificación general. La próxima prueba tendrá lugar el próximo 30 de octubre en Logroño.

Clasificaciones de la prueba

CADETES 1º Alejandro Herrero (C. Norinver), 2º Pablo Estefanía López (Carlos Coloma Bike Club) y 3º Itzaga Martinena (C. Txirrinta Bikes CD)

JÚNIORS 1º Raúl Villar (C. Osga Team KDDS Riojanas) 2º Hodei Alemán (C. Malkorra/ Josenea/CEM-2) y 3º Juan Caro (C. Osga Team KDDS Riojanas)

SUB 23 1º Darío Silvestre (SH Metalgraf), 2ºDavid Oteiza (SH Metalgraf) y 3º Unai Tabar (Saltoki-Conor-Berriainz)

SUB 23-ELITE 1º Darío Silvestre (SH Metalgraf), 2º Íñigo Sagardoy (Saltoki-Conor-Berriainz) y 3º Patxi Cía (Faster Wear Team CD).

MASTER 30 1º Andoni Otaño (Trintxerpe CA), 2º Daniel Armendáriz (Atalaya) y 3º David Pérez (Lodosa Club Ciclista)

MASTER 40 1º Eneko González (Biterri CDC), 2ºAlberto Gómez (Biterri CDC) y 3º Jorge Barrena (Motoracing Estella)

MASTER 50 1º Iñaki Villoria (Sarribikes CD), 2º Aitor Martinena (Txirrinta Bikes CD) y 3º Fernando Zubillaga (Larequi Bike CD)

ELITE FEMENINO 1ª Ainara Elbusto (Saltoki-Conor-Berriainz)

CADETE FEMENINO 1ª Mónica Estrada (Carlos Coloma Bike Club), 2ª Nora González (Osga Team KDDS Riojanas) y 3ª Nahia Sanz (C. UMEN)

JÚNIOR FEMENINO 1ª Alba Ortigosa (Osga Team KDDS Riojanas) y 2ª Verónica Martínez (Carlos Coloma Bike Club)