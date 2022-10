Movistar da "un paso adelante" con el fichaje del portugués Rubén Guerreiro hasta 2025

El portugués Rubén Guerreiro (Montijo, 28 años), procedente del EF Education se ha convertido en nuevo fichaje del Movistar para las próximas tres temporadas en una operación que la escuadra ciclista ha definido como "un paso adelante".

Con seis años de experiencia en el World Tour, repartidos entre el EF (2020-22), Katusha (2019) y Trek (2017-18), previo paso por Axeon (2015-16), Guerreiro ha sido campeón nacional en 2017, acumula cinco presencias en grandes vueltas, con dos top-20 (17º en La Vuelta ’19; 18º en el Tour ’21) y un destacado Giro 2020, en el que se alzó con el maillot de la Montaña tras lograr en Roccaraso, final de la novena etapa, su mejor triunfo en profesional tras una larga fuga.

Guerreiro ha realizado en 2022 su temporada más completa. Ganó el Mont Ventoux Dénivelé Challenge, imponiéndose en las rampas del ‘Gigante de la Provenza’ con casi un minuto de ventaja, ha sido también podio, tercero en la Vuelta a Alemania; cuarto en Jebel Jais, ‘techo’ del UAE Tour; sexto en la Vuelta a Burgos, y segundo en el Alto del Castillo-; 7º en la Flecha Valona; o 9º en el Critérium du Dauphiné.

“Movistar Team es un equipo que he admirado siempre desde pequeño, uno de mis favoritos, y tener la oportunidad de unirme a ellos me hace muy feliz y me motiva mucho. Quiero confirmar mis cualidades como ciclista; creo que aún no he llegado al máximo de mis capacidades y pienso que los próximos años pueden ser los mejores de mi vida ciclista", señala Guerreiro.

El portugués tiene grandes expectativas para estas tres próximas temporadas y le gustaría sacar lo mejor de sí como escalador, tanto peleando en las grandes vueltas como en carreras de una semana o batallar en pruebas de un día duras como las de las Ardenas.

"¿Un reto máximo para el futuro? Ojalá que poder pelear por hacer buenas generales en un Giro de Italia o La Vuelta, dos de mis carreras favoritas. Quién sabe; lo vamos a dar todo por este equipo”, concluyó.