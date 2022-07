Induráin, sobre el Tour: "El Movistar iba solo con un líder y no les ha salido bien"

¿Qué sensaciones tiene de la ruta?

Buenas. Desde ayer ha habido un ambiente muy bueno. El día ha sido espectacular para andar en bici, sin mucho calor, pero con algo de viento. Cada uno ha ido a su ritmo, dependiendo de su nivel.

¿Se ha sufrido en algún puerto?

En la larga, el último puerto ha sido el más duro. Luego ha habido otros corredores que han cogido la corta y la media, dependiendo el nivel. Y sufrir todos hemos sufrido algo, sobre todo en ese último puerto.

¿Ha podido ver el Tour?

Sí, aunque no todos los días porque he tenido viajes en Italia pero la mayoría de días he podido ver las etapas.

¿Qué le ha parecido la pelea entre Vingegaard y Pogacar?

Bien, ha sido interesante, ha sido una pelea divertida entre dos jóvenes. Uno es más escalador, el otro es más fuerte y al final pues el escalador se lo ha llevado. Pogacar lo intentó, pero no podía despegarse de Vingegaard que ha demostrado un gran nivel. Ha sido un Tour donde ha habido buenos terrenos y puertos.

Wout Van Aert ha sido un hombre clave ¿Cómo lo ha visto?

Tanto él como el Jumbo Visma han estado muy fuertes. Ha sido un hombre clave para que Jonas Vingegaard se pueda llevar el Tour. Además, con los problemas que muchos equipos han tenido entre lesiones y el covid, se han perdido muchos corredores, lo que ha debilitado un poco el Tour. Pero bueno, los que han estado lo han luchado mucho y ha habido espectáculo.

Y el Movistar y Enric Mas no han hecho un gran Tour...

No les ha salido la carrera. Enric iba bien pero fallo el día del Granon y a partir de ahí nada. El Movistar iba solo con un líder y no les ha salido bien. Luego intentaron coger alguna etapa, pero en el Tour están muy caras y es muy complicado ganar. Además, han tenido el problema también del covid con Imanol Erviti, lo que les debilitó.

La eternidad de Miguel Induráin

Luis Guinea

La marcha Miguel Induráin, que no es competitiva, que no tiene clasificaciones, ni ganadores ni perdedores porque es una marcha, rememoraba ayer el 30 aniversario del primer doblete conseguido por el villavés en 1992 con su victoria en el Giro y el Tour. Y una vez más, pasen los años que pasen, se cumpla el aniversario que se cumpla, Miguel Induráin ha sentido el cariño y la admiración de todos aquellos que han participado en su marcha de la que, por cierto, ni cobra, ni es dueño, ni nada. Todos le han pedido selfies. autógrafos, unas palabras, un vídeo. Y él, el único que ha ganado cinco tours seguidos en la historia, encantado de la vida y de promocionar el ciclismo. No deja de ser digno de un estudio único que aficionados que no vivieron aquellos cinco tours y dos giros sientan veneración por la figura de Induráin por lo que han visto y leído a posteriori; es la eternidad de Induráin.