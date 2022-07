Enric Mas se dejó este miércoles casi 4 minutos con Pogacar y Vingegaard en Peyreagudes. Ganó un puesto en la general, es décimo, y está a más de 11 minutos de los puestos de podio. El mallorquín no se movió en la etapa. Simplemente porque no pudo, no había piernas. Su nivel en este Tour -en el que Unzué confiaba en su regularidad para meterse en un top 5 y por qué no soñar con el podio- es éste, seguro que no es su mejor versión. Como seguro es que Enric se ha entrenado y ha preparado este Tour con mimo, ahí están las concentraciones, la supervisión de etapas, los datos etc. De su profesionalidad no se duda. Pero no es suficiente. Su nivel es dos puntos inferior al necesario para pelear por un podio. Al menos este año.

El Tour debería llevar a Movistar y a Unzué a una reflexión imprescindible. ¿Por qué puede pelear objetivamente Mas? ¿Es preferible sacrificar todo por un top 5 en el Tour, siempre que las cosas sean favorables, o se pueden buscar otros objetivos más asequibles? ¿Debería Movistar plantearse el Tour sin la meta de pelear una buena general? Quizá