Una foto para el recuerdo

Los ciclistas del equipo Vizcay han hecho historia para su club. Han logrado para el C.C. Villavés su primera Vuelta a Gipuzkoa y han dejado una fotografía que va a quedar en el recuerdo. La línea de meta de la última etapa la cruzaron dos compañeros de la mano, cerrando así el dominio de estos corredores de la categoría júnior durante toda la ronda.

La Vuelta a Gipuzkoa se presenta dentro de su calendario como una de las más prestigiosas. Los corredores del Vizcay arrasaron. Lograron la general, tres etapas y dos segundos puestos. Ibai Azanza, portador del maillot amarillo de esta ronda, acaba de proclamarse campeón de España de contrarreloj y competirá ahora en el Europeo, en carretera y en pista. El nombre de Ibai Azanza y, con él, el de todo su equipo se encuentra ya en el palmarés de la vuelta guipuzcoana. Con su triunfo, continúa la hegemonía navarra en esta prestigiosa ronda. Josu Etxeberria ganó en el 2018; Igor Arrieta, en el 2019, y Hugo Aznar, en el 2021.

Para el Club Ciclista Villavés, que participó por primera vez en la Vuelta a Gipuzkoa en 1995, esta es su primera victoria en esta ronda tan relevante. Sin embargo, esta temporada ya son varios los triunfos que se encuentran en sus vitrinas. Uno de los directores del equipo Peio Arellano se mostró satisfecho de la marcha de la temporada hasta la actualidad. “Al principio de la temporada ya vimos que podía haber corredores con opciones de ganar”, indicó. En cuanto a las expectativas de cara a la Vuelta a Gipuzkoa, Arellano explicó que ya sabían que Ibai Azanza, a la postre vencedor, “estaba muy fuerte”. “El fin de semana anterior venía de ganar el Campeonato de Euskadi con casi los mismos rivales. Demostró que estaba muy fuerte y el equipo, también. El equipo corrió muy bien y pudimos hacer un buen papel”.

CATEGORÍA PARA DISFRUTAR

Ibai Azanza afronta en los próximos días el Europeo de Portugal, en carretera (contrarreloj y línea) y en pista. Los demás harán frente al calendario vasco-navarro de su categoría. “Nos gustaría hacerlo bien en la Vuelta a Pamplona, pero sin ningún tipo de presión. En la Vuelta a Gipuzkoa también corrimos sin presión. Al final son juveniles y están aquí para disfrutar y mientras puedan hacerlo, adelante”, destacó.

El ciclista de Saldías Ugaitz Otxandorena Artze, de 18 años, ganó la última etapa de la Vuelta a Gipuzkoa. Entró en meta de la mano de su compañero Ibai Azanza, que portaba y conservó el maillot amarillo. “Era la leche, básicamente. Nunca podía llegar a pensar que iba a ganar una etapa en la Vuelta a Gipuzkoa. Estaba muy contento. Me iban diciendo que venía otro corredor a veinte segundos. No podía mucho más pero le iba dando. Miré hacia atrás y vi llegar a Ibai. Entramos juntos. Esa foto va a quedar en el recuerdo para siempre. Hemos hecho buen equipo. Hay buen ambiente”, señaló. Otxandorena, que suma su quinta temporada en el Villavés, también ganó este año en Zegama. “Era un día que nevó. Hacía mucho frío. Me acuerdo”, apuntó. Con frío o calor, este Vizcay quedará en el recuerdo.

Azanza: "En la Vuelta, trabajamos todos mucho"



El corredor pamplonés Ibai Azanza Burusco, de 18 años, acaba de llegar de Valladolid. Ha disputado el Campeonato de España júnior y ha vuelto con una medalla de oro en la prueba de contrarreloj. También cuenta con el maillot amarillo de la Vuelta a Gipuzkoa, donde ganó dos etapas y logró dos segundos puestos. Ahora viajará a Portugal para disputar el Europeo tanto en carretera (contrarreloj y línea) y pista. “Volvimos muy contentos de la Vuelta. Todos trabajamos mucho y bien. En la segunda etapa, me puse de líder y ya en la tercera tuvimos que controlar bastante. Salimos a todo”, contó.