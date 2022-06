Miguel Induráin: "Le dije al Tour que hiciera cronos más largas y no hacen caso"

En dos semanas arranca el Tour, ¿cómo lo ve?

Pogacar es el referente y el favorito, pero yo les veo a todos como que cada uno va por su lado, no queriendo coincidir. Unos en Dauphiné, otros en Suiza, otros en Occitancia... Creo que todos llegan en un buen momento y me parece que la pelea va a estar bonita. Les he visto fuertes a Roglic y a Pogacar por un lado, Thomas parece que está también otra vez bien.

Da la impresión de que ahora se entrena más y se compite menos.

Yo creo que sí que se corre, pero cada uno va a lo suyo. No sé si lo hacen por despistar a los otros, o porque hay tanta oferta que cada uno corre donde quiere. En forma, están. Luego ya dependes de las caídas de la primera semana, las sorpresas...

Y todos viene con cosas ya ganadas.

Sí, es verdad. Por lo menos Pogacar, Roglic y Thomas llegan con los deberes hechos, luego hay gente que viene más escondida y a ver si alguien empalma del Giro. Será difícil.

¿Le gusta Pogacar?

Desde que ganó aquella contrarreloj con la que ganó el Tour creo que está con una confianza enorme en él y una seguridad plena. Sabe moverse muy bien en carrera y el equipo lo ha reforzado. Tiene 23 años y ya ha ganado dos tours y a esas edad creo que está en plenitud. A ver hasta dónde llega.

El duelo con Roglic está anunciado.

Sí, tuvo problemas después de País Vasco, pero ya se ha visto que está en muy buena forma y tiene un gran equipo. Para mí hay cuatro bloques que marcan la diferencia: Jumbo, UAE, Baharein -que quizá le falta un rematador- e INEOS, que vuelve a marchar.

Y Movistar que está en apuros.

No les acaba de salir las cosas. Le ponen ganas , pero las carreras no les están saliendo como habían planificado. Cuando las cosas no salen vienen los nervios y las cosas se complican. Los rivales saben que estás necesitado y se aprovechan de esa situación de necesidad. Y entre los equipos yo veo que la igualdad es mucha porque hay nivel. No es fácil cambiar dinámicas de carrera, si vas a contrapelo es malo. Yo creo que a Enric le falta confianza y eso en cuanto consiga un buen resultado le ayudará a tener confianza y a correr sin esa ansiedad que lo hace a veces.

Un Tour con dos cronos y 53 kilómetros.

Sí, es poca. Como en los últimos años. Yo creo que el Tour y las otras grandes vueltas tienen que recuperar las contrarreloj más largas porque si no se le da demasiada chance a los escaladores, más que a los corredores completos. Y más con la forma con la que se corre ahora la montaña, con equipos que lo controlan todo y que es muy complicado hacer diferencias. Las cronos largas te dan opción a romper el esquema. Al Tour ya le he dicho que hacen falta cronos más largas, pero no me hacen caso. El organizador quiere emoción hasta el final.