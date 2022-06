Estíbaliz Sagardoy (C.C. Iturrotz): "No me creo el nivel que estoy dando"

Estíbaliz Sagardoy Zunzarren es una joven deportista navarra, que en menos de un mes irá a competir contra las mejores a la Copa del Mundo de mountain bike en Andorra. Después de triunfar en la Copa de España, la de es una joven deportista navarra, que en menos de un mes irá a competir contra las mejores a la Copa del Mundo deen Andorra. Después de triunfar en la, la de Ororbia va a la mayor competición de su deporte, donde comprobará su nivel.

¿Cómo empezó a practicar este deporte?

Desde siempre he tenido el ciclismo de montaña en casa. Mi padre siempre lo ha practicado y además es el director deportivo del Club Ciclista Iturrotz, donde yo corro. A los 6 años ya estaba montada en una bici y me iba con mi padre y con mi hermano, que también hace ciclismo, al monte.

En la modalidad XCO, ¿es más importante la parte física o técnica?

Bueno tiene parte de las dos. Tiene una parte muy física porque las carreras duran hora y media y tienes que ir al 100% en todo momento, pero luego tiene muchas partes técnicas en las bajadas como saltos, escalones, piedras, etc. además, los circuitos se están convirtiendo en más técnicos y es una parte muy importante de la modalidad.

¿Cómo eran los circuitos de la Copa de España?

Había de todo, eran muy variados. Por ejemplo, el primer circuito de Valladolid era mucho más físico que técnico pero en el de Alpedrete, en Madrid, era más técnico con rocas y saltos. Todos eran muy variados pero muy divertidos y duros. Durante la prueba hacíamos cinco vueltas, una de preparación y las otras cuatro de carrera.

Al participar en distintos circuitos, ¿cómo preparan cada recorrido?

Por lo general, yo viajo con el equipo el viernes por la tarde para que el sábado por la mañana podamos ir al circuito para aprender las partes técnicas y que trazadas hacer. Lo tenemos que conocer muy bien para tener el domingo todo preparado para hacer el mejor papel.

¿Cuál le pareció la etapa más complicada?

Técnicamente la de Alpedrete o la de Mallorca porque tenía que estar muy atenta para no cometer errores. Y físicamente, probablemente la de Valladolid.

¿Tuvo algún percance durante alguna carrera?

En la segunda carrera, en Alpedrete, durante la primera vuelta que hicimos me caí en un escalón pero afortunadamente me pude levantar rápido. Sin embargo, me pegué un golpe en la cabeza y me quedé un poco aturdida aunque me repuse rápido y pude salvar el día.

Tras la caída, tuvo que recuperar posiciones, ¿qué dificultad tienen los adelantamientos?

Es complicado adelantar, aunque siempre hay caminos anchos y subidas anchas donde es más fácil. Pero luego en las bajadas es muy complicado y hay que tener estrategia. Por ejemplo si sé que yo bajo mejor que mi rival tengo que apretar más subiendo para luego estar delante en la bajada y que no me haga perder tiempo.

¿Cuál cree que fue la clave para que consiguiera llevarse el campeonato?

Al final, fui muy regular. En las cinco carreras me subí al podio. En la de Valladolid hice primera, en la de Alpedrete tercera y en las otras tres acabé segunda.

¿Tuvo alguna rivalidad con otra participante?

Nos llevamos muy bien entre todas, pero la otra competidora que ha sido también muy regular ha sido Nuria Bosch que es de Menorca. En Madrid, donde tuve la caída, me ganó y ahí me asusté un poco, pero al final le conseguí ganar en las otras tres y me llevé la victoria. Ha sido muy bonito el poder disputar la copa frente a ella.

¿Cómo se sintió al acabar segunda la última carrera y ver que había ganado?

Pues muy contenta, aunque me dio un poco de rabia no haber podido terminar ganando. Habría estado bien empezar y terminar en lo alto del podio. Estoy muy satisfecha por el trabajo y muy agradecida a todo mi equipo porque sin ellos no lo podría haber conseguido.

¿Le ha sorprendido ganar siendo tan joven?

La verdad que sí. Este es mi tercer y último año como sub 23. Es impresionante haber ganado en categoría elite siendo de las más jóvenes porque la experiencia en este deporte es algo importante. Al final, las que tienen más experiencia han participado en campeonatos de alto nivel y se desenvuelven mejor en estas situaciones y tienen mucha más práctica en circuitos muy técnicos.

¿Cómo fue la preparación para este campeonato?

La preparación empieza mucho antes de empezar , en noviembre comenzamos la pretemporada donde hacemos muchas horas de bici, entre 12 o 15 horas a la semana, y también parte de gimnasio para mejorar la fuerza. Mientras se acerca la temporada y los campeonatos, se van bajando las horas de trabajo a cambio de meter más intensidad. Por suerte, tengo a Javier Moso, que es mi preparador físico y me organiza y orienta toda la pretemporada de cara a los campeonatos.

¿Qué diferencias hay entre una semana de sin competición y otra en la que tiene una carrera?

Las semanas de competición entrenamos menos horas, por ejemplo hacemos dos días de series más cortas y el día antes de la competición hacemos una sesión de activación para llegar en el mejor punto posible. Y las semanas en las que no tenemos nada, metemos más horas y series para meter carga para poder llegar después más fuertes a la competición.

¿Qué otras carreras tiene en mente para hacer este año?

Tengo que terminar el Superprestigio, en el que la última carrera es en Estella. Como es aquí en Navarra, me gustaría hacerlo muy bien, no sé si podré ganar porque depende de muchos factores como que el nivel de las rivales, el estado del terreno, etc. Y luego ya me queda el Campeonato de España y la Copa del Mundo, donde voy a ir a probar y ver que nivel tengo en comparación con las mejores.

¿Cree que está en el mejor momento de su carrera?

Sí, sin duda. Cuando gané la primera carrera en Valladolid casi no me lo creía porque, aunque el año pasado la gané en la categoría sub 23, de ahí a ganar en elite es una locura. Sabía que este año iba más rápido porque he entrenado mucho más y me he cuidado más, pero no esperaba que tuviera tanto nivel.

¿Cómo se ve dentro de 5 años?

No lo sé, la verdad que este año no me esperaba estar a este nivel. Todavía no me creo lo que estoy haciendo. Espero que en unos años siga disputando competiciones como la Copa del Mundo, pero no sé, tengo los pies en la tierra y voy poco a poco. Prefiero no pensar mucho en eso porque puede pasar cualquier cosa.