Movistar necesita puntos

Eusebio Unzué, mánager del analizando de dónde se puede arrascar puntos para mantenerse entre los 18 elegidos del World Tour a final de año. A pesar de la Cuentan que en las últimas semanas, mánager del Movistar Team , anda calendario, papel y calculadora en mano,para mantenersea final de año. A pesar de la victoria de etapa de Verona en el Dauphiné , la sexta del año, la situación se está tornando peligrosa para la formación navarra.

Enric Mas, víctima de una caída, no pudo sumar en la ronda gala. Y se ha tenido que movilizar a Alejandro Valverde, en descanso después del Giro, para tratar de puntuar esta semana en la Mont Ventoux Desnivelle Challenge y en el Tour de Occitania, prueba en la que ya sabe lo que es ganar. El equipo afronta la parte de la temporada (campeonatos, Tour y Vuelta) en la que mejor le suelen ir las cosas.

La pelea por estar entre los mejores 18 equipos a final de año se está apretando. De hecho, Movistar solo tiene un colchón de 762 puntos con la zona peligrosa de la tabla. Formaciones como Lotto Soudal o Israel han sumado puntos en las dos últimas semanas.

LA MALA SUERTE DE MAS

Movistar ha conseguido en lo que va de temporada seis victorias con tres ciclistas diferentes. Tres de Valverde: Mallorca, general y etapa de Gran Camiño. Dos de Sosa: general y etapa de Asturias. Y la de Carlos Verona en Dauphiné.

El Movistar Team suma seis victorias en lo que va de año, más 66 puestos en el top 10 en etapas y carreras de un día -15 podios entre segundos y terceros puestos-, más 13 puesto en el top 10 de pruebas por etapas, dos de ellos en puestos de podio.

El caso de Enric Mas es llamativo. El mallorquín, el hombre fuerte para las grandes vueltas, se ha caído en las tres carreras WT por etapas de 2022. Se fue sin puntuar de la Tirreno por una caída cuando peleaba por el podio, se cayó en la última etapa de País Vasco y solo pudo ser noveno en la general, y se ha tenido que bajar del Dauphiné después de caerse en la quinta etapa. Sobre el papel es el hombre fuerte para el Tour y la Vuelta.

está sosteniendo al equipo, suma 42 días de competición en lo que va de 2022, de los que 15 han sido entre los diez primeros puestos. El murciano, que está en su última temporada, prefirió hacer Giro y Vuelta. Ahora debía estar descansando, pero correrá el Ventoux, Occitancia y los campeonatos de España, que dan un buen número de puntos, para intentar sumar para el equipo. Alejandro Valverde , el hombre quesuma 42 días de competición en lo que va de 2022, de los que 15 han sido entre los diez primeros puestos. El murciano, que está en su última temporada, prefirió hacer Giro y Vuelta. Ahora debía estar descansando, pero correrá el Ventoux, Occitancia y los campeonatos de España, que dan un buen número de puntos, para intentar sumar para el equipo.

EL LAMENTO DE UNZUÉ

Movistar está teniendo problemas para puntuar esta temporada. Quitando los tres corredores que han ganado, la suma del resto de la plantilla es muy limitada, con las apariciones de Jorgenson y pinceladas de Arcas y Pedrero en el Giro. La apuesta de Aramburu y Cortina para las clásicas no ha funcionado.

Eusebio Unzué se mostraba hace unos días contrario a este sistema de puntuación en la web especializada de ciclismo cyclingnews. “«Entiendo que el sistema se creó con buenas intenciones, pero no es justo. Hay que pensar en cómo hacerlo más meritorio, lógico, razonable, proporcional a la calidad de los corredores. Los puntos que se obtienen muchas veces no hacen justicia a lo que has hecho en la carrera, y ese es otro problema. Es artificial. Hay que valorar otras cosas», comentó. «Con todo el respeto, creo que deberíamos correr para garantizar el espectáculo del ciclismo. No me parece lógico que para mantenerse en la primera división haya que ir a buscar puntos a la segunda y tercera”.