Eduard Prades (Caja Rural), segundo en la etapa inicial del Tour of Hellas

Peleado estreno de Caja Rural-Seguros RGA en una de sus nuevas aventuras de esta temporada, un Tour of Hellas que regresaba al calendario después de una década de ausencia. Lo hacía con una sinuosa etapa en la isla de Creta marcada por una subida dentro de los últimos 20 kilómetros que seleccionó el pelotón antes del final en Chania.

Una fuga de cuatro hombres protagonizó gran parte de la jornada, si bien sólo el neozelandés Aaron Gate pudo mantener su ventaja en el tramo final. El ciclista del Black Spoke consiguió resistir frente a un pelotón de poco más de veinte unidades con Eduard Prades y Jon Barrenetxea por Caja Rural-Seguros RGA. Le faltó muy poco para acompañarles a David González, aunque el abulense cedió en la parte final de la subida.

Gracias a su buena punta de velocidad, Prades vencía el sprint del grupo, aunque en un primer momento pensó que se había hecho con la victoria y sufría una caída nada más cruzar la meta. Prades se sitúa ahora segundo de la general, sumando 6 segundos de bonificación que le dejan a 1'52" de Gate, quien defenderá el maillot este jueves, ya en la península Balcánica, en una etapa con un puerto de segunda categoría antes de una larga bajada hasta la meta en Itea.

Prades: "En el esprint creía que estaba ganando la etapa"

El corredor del Caja Rural-Seguros RGA Eduard Prades analizó la etapa al llegar a meta y confesó que él, al imponerse en el esprint del grupo, había sido el ganador.

"Barrene y yo hemos conseguido coronar el último puerto delante. Tanto los Trek como nosotros hemos ido atacando durante gran parte de la subida y al final Jon me ha echado un cable en la bajada para cazar al grupo de fugados. Les hemos alcanzado pero la verdad es que no teníamos mucha información y por cómo se estaba corriendo pensaba que no quedaba nadie por delante. Al final yo creía que estaba ganando la etapa, he levantado los brazos y me he caído. No hay heridas pero hay que ver cómo está el cuerpo, ya que me he llevado un buen golpe en la espalda. Evaluaremos mañana antes de la salida".