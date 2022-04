Igor Arrieta sorprende con un cuarto puesto en los Alpes

El navarro Igor Arrieta, del Kern Pharma, sigue dejando muestras de su enorme calidad como ciclista en su primer año como profesional. Este viernes se filtró en la escapada buena en la última etapa del Tour de los Alpes, en la que concluyó en cuarta posición.

El Tour de los Alpes concluyó con una corta pero exigente etapa de 115 kilómetros con salida y llegada en Lienz y tres exigentes subidas, endurecidas aún más por la lluvia y el frío que castigaron a los corredores de forma implacable. La escapada se formó en el kilómetro 20 con una quincena de corredores. Arrieta fue capaz de meterse en el corte de cinco que acabaría jugándose la etapa: Pinot, De la Cruz, Kamna y Traeen, con los que estuvo peleando la victoria hasta el final.

“Ha sido un día muy duro por momentos y estoy muy contento con el resultado”, explicaba Igor Arrieta. “Al meterme en la escapada, he pensado que en el primer puerto se seleccionaría todavía más y así ha sido. He podido estar delante con los mejores, guardando todo lo que podía para tratar de disputar. Al final había gente muy buena en ese grupo. Tanto el cuarto puesto de O Gran Camiño como este son bonitos, aunque quizás me quedaría con este por la progresión que he tenido en toda la carrera”.

CLASIFICACIONES

Etapa

1. Thibaut Pinot (FDJ) 3h09:24

2. David De la Cruz (Astana) a 7

3. Lennard Kamnna (BORA) a 1:46

4. Igor Arrieta (Kern Pharma) a 2:43

60. Sergio Araiz (Kern Pharma) a 17:56

-. Asier Etxeberria (Euskaltel) FC