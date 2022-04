Saioa Orgambide, una tudelana de oro

Orgambide Sagardoy, en Óscar, es cicloturista. Porque su hijo David fue pistard y también hizo ciclismo en carretera. Saioa les vio competir a todos y, aunque practicó patinaje artístico y baile, desde los seis años anda en bicicleta. Se enganchó a la carretera y al velódromo. Ahora, con 18, atraviesa un momento dulce en su trayectoria deportiva, que ni ella misma esperaba que le diera cuatro medallas de oro en un campeonato de España. La de scratch, velocidad, 500 metros cronometrados, keirin, un bronce en eliminación, y terminar con Navarra como la mejor selección júnior de los campeonatos. El fenómeno del contagio no solo es propio de las enfermedades. En casa de los, en Tudela , la bici siempre ha estado presente. Porque el cabeza de familia,, es cicloturista. Porque su hijofue pistard y también hizo ciclismo en carretera.les vio competir a todos y, aunque practicó patinaje artístico y baile, desde los seis años anda en bicicleta. Se enganchó a la carretera y al velódromo. Ahora, con 18, atraviesa un momento dulce en su trayectoria deportiva, que ni ella misma esperaba que le diera. La de scratch, velocidad, 500 metros cronometrados, keirin, un bronce en eliminación, y terminar con Navarra como la mejor selección júnior de los campeonatos.

“Sabía que estaba en un buen momento, que me había preparado bien, pero no me esperaba estos resultados. Y sobre todo que son en pruebas muy diferentes entre sí. Tenía la mentalidad de que se me iba a dar bien el campeonato, pero no me esperaba algo así. Hay que estar en buena forma, y también tener un poco de suerte”, recordaba este martes la ciclista tudelana que está enrolada en el Club Ciclista Ermitagaña de Pamplona.

LA FUERZA... LA MENTE

Saioa Orgambide dio la gran campanada de los Campeonatos de España en Galapagar en su segunda jornada, cuando en un mismo día se hizo con los oros de scratch, velocidad y por último los 500 metros coronometrados. Siempre en un mano a mano con las mismas rivales, Lucía García y Almudena Morales.

“La pista es una modalidad de fuerza y de potencia, sobre todo. Pero no siempre gana quien es más fuerte. Es una modalidad en la que la cabeza es fundamental. Hay que saber pensar rápido y decidir, saber leer bien la carrera y a mí se me suele dar bien leer la carrera”, argumentaba ayer Orgambide. “El día de los tres oros el scratch era por la mañana y a las pruebas de la tarde fui también a tope, a darlo todo y a disfrutar”.

Orgambide, de 18 años, se ha proclamado este año también campeona de España de madison, campeona de Euskadi de pista y en carretera también es líder del Euskaldun. En 2021 fue campeona de España de velocidad, keirin y estuvo en el Europeo.

LA PISTARD QUE QUIERE SER PSICÓLOGA

Nacida el 5 de enero de 2004, el día a día de Saioa Orgambide es un tétrix de horas y organización. Por un lado están sus estudios. Cursa segundo de Bachiller en rama de Ciencias Sociales y este año se enfrenta a la EVAU. En 2023 le gustaría cursar Psicología en Pamplona.

“Me gusta mucho la bici, disfruto mucho de la competición. Pero sé que dedicándome a la pista y siendo chica es muy difícil pasar a profesionales y ganarse la vida con esto. Prefiero tener una carrera profesional”, comentaba este martes la ciclista del Ermitagaña. “Intentaré seguir en la bici todo lo que pueda compatibilizándolo con los estudios, pero tengo las ideas claras”.

Orgambide tiene el ejemplo en casa. Su hermano David fue varias veces campeón de España, fue el 12º de Europa y sumó un bronce en el Mundial júnior en Aigle (Suiza). Hasta allí llegó su carrera porque luego decidió centrarse en sus estudios universitarios.

Y luego está la bicicleta. Saioa Orgambide se estrena cinco o seis días a la semana. Tres de ellos en carretera por Tudela. Dos tiene que viajar hasta el Velódromo Miguel Induráin de Tafalla para hacer trabajo específico de la mano del seleccionador navarro, Sergio Aliaga. Más lo que dé de sí la competición, tanto en la pista como en la carretera.

“Al final te tienes que organizar muy bien el tiempo, las dos veces que subimos a Tafalla es para hacer trabajo de fuerza o entrenamientos de técnica, de madison. Sergio nos entrena de la mejor forma posible”, explica Orgambide, cuya temporada de pista ha llegado prácticamente a su fin, a la espera de si la selección española le llama para los campeonatos de Europa y del Mundo. “Hay que esperar porque hay muchísimo nivel, pero la temporada ha sido muy buena”.