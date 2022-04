Imanol Erviti conoce el infierno como nadie

París-Roubaix una cita ineludible en el calendario. El navarro del Movistar Team -un potente rodador, con mucha experiencia y visión de carrera- se convertirá hoy en el segundo corredor de la historia que más veces ha estado en el Infierno del Norte. Será la decimoséptima vez que se enfrente a la carrera más salvaje de la temporada, con sus adoquines, sus caminos rurales, el polvo o el barro... en el trazado más agresivo para un ciclista y su bici de todo el año. Hay corredores que establecen una relación especial con determinadas carreras. Por resultados, por presencia, por giusto... el navarro Imanol Erviti tiene en launa cita ineludible en el calendario. El navarro del Movistar Team -un potente rodador, con mucha experiencia y visión de carrera- se convertirá hoy en el segundo corredor de la historia que más veces ha estado en el Infierno del Norte. Será la decimoséptima vez que se enfrente a la carrera más salvaje de la temporada, con sus adoquines, sus caminos rurales, el polvo o el barro... en el trazado más agresivo para un ciclista y su bici de todo el año.

“No sé qué tiene la París-Roubaix , no sé si son esas carreteras, su historia, el pavés... son muchas cosas las que te acaban enganchando a ella”, dice Erviti. “Es una carrera que en el mismo día la odias y te encanta, es especial”.

Desde su debut en profesionales en el Illes Balears en 2005, Imanol Erviti ha sido todos los meses de abril un fijo en la clásica de los adoquines. “Es todos estos años esto ha cambiado mucho. Antes venir a una clásica de éstas con el equipo era casi como un castigo. Ahora se toma de otra manera. Es una clásica a la que nos hemos adaptado, y han venido al equipo corredores como Iván García Cortina con los que se viene a hacer un buen papel”, explica Erviti.

Para el navarro del Movistar la mayor evolución que se ha vivido en los últimos años ha sido la del material, en especial las ruedas. “Recuerdo que en uno de los primeros años no vinimos con el material más adecuado, y terminamos con las existencias de ruedas que habíamos traído. Creo que Chente acabó con alguna rueda del coche neutro”, recuerda el pamplonés del Movistar. “Ahora es un material mucho más preparado. Se evolucionó primero con tubulares especiales, ahora son ruedas tubelizadas. Se miran y se cuidan más las presiones...”

VOLVER 6 MESES DESPUÉS

Para Imanol Erviti, de 38 años, el regreso a la París-Roubaix va a tener un sabor especial en 2022. Hace seis meses escasos, el 3 de octubre de 2021, el pamplonés sufría un percance en el primer tramo de pavés cuando iba en la escapada del día. Se dio un golpe al apoyar la mano izquierda en el suelo, y en el accidente se fracturó dos metacarpos de la mano izquierda, que le impedían apoyarse en el manillar con normalidad. Erviti ya ha vuelto a carreras con adoquines esta temporada, y las sensaciones han sido buenas.

“Al principio sí que notaba que la mano se me cargaba un poco más en esas carreras, pero no he tenido ningún problema, ni me hace daño”, explicaba Erviti, cuyo problema en Roubaix va a estar en el aire. “A ver cómo voy con las alergias. Tengo alergia a los ácaros y me limita muchísimo en carrera. Puedo empezar bien, rendir a una determinada intensidad, pero poco a poco los alveolos se van cerrando, oxigeno cada vez peor y hay un momento en el que no puedes trabajar a grandes intensidades, aunque quieras, simplemente porque el cuerpo no oxigena bien. Y eso muscularmente te destroza”.

Erviti sueña con poder repetir su noveno puesto de 2016. ¿Quién sabe...?

La cicatriz en la mano izquierda para recordarla

Imanol Erviti se acordará de la París-Roubaix siempre mientras viva. La caída que sufrió el año pasado en el primer tramo de pavés, cuando iba en la fuga del día, hizo que se fracturara dos de metacarpos de la mano izquierda, con doble fractura, le ha dejado una cicatriz importante. El pamplonés del Movistar fue intervenido el 9 de octubre, con la reducción de las dos fracturas, con la colocaron un par de agujas que posteriormente le fueron retiradas.

Xabier Zabala, el júnior navarro que hoy debuta en Roubaix

Imanol Erviti no será el único ciclista navarro que este domingo se enfrente a los adoquines de Roubaix. El júnior Xabier Zabala Toledano la disputará con la selección española júnior. La carrera tiene 111 kilómetros de trazado y atraviesa 17 tramos adoquinados, entre ellos dos de los más exigentes de la prueba profesional. Mons en Pevele (3.000 metros, cinco estrellas de dificultad) y el Carrefour de lÁrbre, (2.100 metros, cinco estrellas).