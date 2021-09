Impasse con Superman López

Eusebio Unzué, mánager general del equipo, anunció que hasta dentro de unos días, cuando tomen tiempo y perspectiva para analizar lo sucedido, no decidirán qué hacer con el escalador colombiano. Hay que recordar que López fichó por una temporada por el conjunto navarro (2021), y que poco antes de la Vuelta renovó por dos campañas más. Por lo que tiene contrato de larga duración en vigor. Movistar Team rebajó este domingo la temperatura del affaire Superman López en la penúltima etapa de la Vuelta mánager general del equipo, anunció que hasta dentro de unos días, cuando tomen tiempo y perspectiva para analizar lo sucedido, no decidirán qué hacer con el escalador colombiano. Hay que recordar que López fichó por una temporada por el conjunto navarro (2021), y que poco antes de la Vuelta renovó por dos campañas más. Por lo que tiene contrato de larga duración en vigor.

“Nunca me había sucedido algo así. Son humanos, pero él fue incapaz de solucionar el problema deportivo que se creó en carrera. Reaccionó inmediatamente, pero desgraciadamente no pudo ser, no pudo cerrar ese hueco que aprovecharon muy bien sus rivales, sobre todo Bahrein. Se fueron ampliando las diferencias y todo eso creó una frustración en él y fue incapaz de darle la vuelta y de pelear por ser sexto o séptimo, que es muy importante”, comentaba el máximo responsable de Movistar.

Según comentan en el equipo, Unzué, que viajaba en el coche 1 el sábado, se acercó hasta la posición del ciclista cuando este tiraba del grupo descolgado. El mánager le dijo que se cejara en su esfuerzo porque lo único que iba a hacer era inmolarse; que aguardara la llegara de Rojas, aprovechara su trabajo e intentara minimizar daños y mantener la mejor clasificación general posible. Pero López se vino abajo.

“Las acciones de carrera no justifican esa reacción. La frustración lo derrumbó, se vino abajo. Ayer no reaccionó a tiempo al ataque y luego no pudo seguir pedaleando. Hay decepción en el equipo”, comentaba el mánager del Movistar. “Nadie va a seguir si no está a gusto en el equipo. Hay que dar tiempo y hablaremos en unos días, Queremos poner distancia entre lo ocurrido, lo analizaremos y las decisiones que tomemos más adelante”.

DISCULPAS A LOS COMPAÑEROS

Movistar Team llegó el sábado a su hotel de concentración cerca de las 10, se cenó más tarde de lo habitual. Antes, por indicación del propio equipo, López pasó por varias emisoras de radio para disculparse públicamente por lo sucedido. En la cena se disculpó ante los cuatro compañeros que quedaban en carrera (Mas, Erviti, Oliveira y Rojas) y también ante el staff y auxiliares. Ayer por la mañana abandonó la concentración.

“Los compañeros se quedaron decepcionados, son chavales que se han dejado la vida estas tres semanas para dejarlos ahí adelante. Es verdad que tuvo la humildad de ir a los compañeros y al resto del staff para pedirles perdón era consciente de que no hizo lo que debía, pero en ese momento fue incapaz de reaccionar”, dijo Eusebio Unzué.