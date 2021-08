La traca final, según los de casa

castillo de fuegos artificiales, agárrense a la silla porque van a retumbar hasta los cimientos. La traca final es de las que no dejan indiferente a nadie y pueden hacer saltar todo por los aires. Con seis etapas por delante, cinco tienen capacidad de determinar hacia un lado u otro el vencedor final de la carrera. Si la Vuelta a España 2021 fuera un, agárrense a la silla porque van a. La traca final es de las que no dejan indiferente a nadie y pueden hacer saltar todo por los aires. Con seis etapas por delante, cinco tienen capacidad dede la carrera.

Los números dicen que a la Vuelta 2021 le quedan seis días de carrera. 955,5 kilómetros por recorrer, 16 puertos de montaña por ascender (dos de categoría especial, cinco primeras, cinco segundas, cuatro terceras), una crono de 33 kilómetros, y un detalle que no puede perderse de vista. Cuatro de los cinco últimos días presentan un desnivel de 17.000 metros acumulados, con cuatro de ellas por encima de los 4.000 metros: 5.100 el día del Gamoniteiru, 4.300 en la etapa de Mos (todo el mundo dice que puede convertirse en el juez de la carrera), 4.000 los Lagos de Covadonga y 3.600 en Montforte.

Y además de todo eso, la segunda y última contrarreloj con la que se pone el epílogo de la carrera. Más de 33 kilómetros en los que se pueden hacer diferencias, aunque siempre se suele decir que la última crono es una cuestión más de fuerza después de tres semanas más que de especialistas.

TRES FRENTES A RESOLVER

Con toda la traca final por dispararse, todo el mundo da como gran favorito para conseguir su tercer maillot rojo consecutivo a Primoz Roglic. No es el líder de la carrera de facto, pero es para todos la pieza a batir. Y ha demostrado que está muy bien.

“Para mí la diferencia respecto al año pasado es que no terminó el Tour y eso le ha permitido llegar mucho más fresco a la semana decisiva, no como el año pasado”, argumenta Guerrero.

Movistar es quien está mejor posicionado para poder ganar la carrera. Tienen a Mas a minuto y medio y a Superman López a menos de dos, con terreno y posibilidades para moverse. Pero la alternativa tiene también su cruz. Mas y Superman deben atacar a Roglic, pero no les vale con enjuagar su desventaja actual, tienen que fabricarse un colchón de minutos suficiente para afrontar con garantías la crono final de Santiago. Y Movistar tiene ahora mismo seis corredores, lo mismo que INEOS, el otro equipo que puede jugar con otras dos bazas al ataque, Bernal y Yates. Detrás de Roglic

es una pena no tener a Valverde, porque es un corredor con el que podrían jugar", apunta Azanza. "Para Movistar

Y el tercer multifactor, que no menos importante. La primera premisa, que Odd Eiking -actual líder- y su equipo -el Wanty- doblen la rodilla. En los mentideros se daba por hecho que en Gredos iba a perder el maillot rojo, y ahí sigue encaramado al frente de la general. A todo esto sumen más pólvora. Las 15 etapas que se han disputado hasta la fecha se las han repartido entre 8 equipos.

Chente (Movistar) “Roglic lo tiene bien, pero lo intentaremos”

Chente García Acosta y Patxi Vila afrontan una semana en la que Movistar puede intentar desbancar a Roglic con Mas o con Superman López. No les vale con intentar quitarle el maillot, sino sacarle tiempo de cara a la crono final. “Es una última semana muy dura con dos etapas muy exigentes como Lagos y Gamoniteiru que van a decidir la Vuelta, muchos kilómetros y mucho desnivel”, comentaba ayer el director navarro del Movistar. “El Gamoniteiru lo conozco bien, es la prolongación de La Cobertoria, con unas pendientes durísimas; al final, creo que habrá buenas diferencias”.

Chente cree que hay terreno y opciones para intentar complicarle las cosas al líder del Jumbo Visma. “El que mejor lo tiene es Roglic, pero los que vamos por detrás, y nosotros vamos a darle guerra y tenemos con qué movernos”, comentaba el tafallés del Movistar Team.

Muriel (Caja Rural) “El Gamoniteiru va a condicionar la semana”

El guipuzcoano Xabier Muriel, director del Caja Rural cree que se afronta una semana “en la que hay opciones para todos durante toda la semana. El Gamoniteiru es tan duro que creo que puede condicionar toda la semana final de la Vuelta, tanto ese día como la previa. Y de cómo se salga de él habrá más movimiento o menos en las dos etapas de Galicia”.

Muriel, que va a trabajar en un triunfo de etapa de Caja Rural-RGA, es de los que piensa que Roglic es el gran favorito para hacerse con la victoria final el domingo que viene en Santiago.

“Aunque no tenga un gran equipo creo que Roglic es el número uno para hacerse con la victoria. Creo que no ha enseñado aún todas sus cartas, es el que más fresco ha llegado a la Vuelta a España y está guardando sabiendo que el Gamoniteiru y la crono le favorecen”, explica. “Movistar se puede mover con dos bazas, pero Roglic no ha enseñado todo aún”.

Guerrero (Israel) “Hasta la crono no se va a resolver la Vuelta”

El navarro Óscar Guerrero dirige al Israel Start Up Nation, cuya pelea no está tanto en la victoria final sino en conseguir una victoria de etapa. Guerrero cree que todavía está todo por escribir en la Vuelta.

“Son etapas en las que se van a hacer diferencias, son cuatro días duros seguidos, y se va a notar. El Gamoniteiru es el día decisivo, todos los puertos de ese día son durísimos, con los 14 kilómetros finales al 10% Y cuidado con la etapa de Mos, por el desnivel, porque son carreteras estrechas y habrá mucha gente que quiera ganar. Y la crono, claro”, comenta.

Guerrero ve la carrera como un mano a mano. “Roglic y Mas son superiores. Yo le veo a Enric con confianza y con pegada, pero tiene delante un rival que no tiene fisuras como es Roglic. Viene más fresco que el año pasado y con la crono es el gran favorito. Va a ser un mano a mano y hasta la crono no se va a resolver esto”.

Azanza (Euskaltel) “Movistar es favorito para ganar la Vuelta”

El alsasuarra Jorge Azanza dirige al Euskaltel, que ha sido protagonista con presencia en todas las fugas. La Vuelta entra en su tercera semana, la definitiva, en la que el conjunto naranja seguirá intentando ser protagonista. “Es la semana más dura de la Vuelta y la más montañosa. Lo normal es que las fuerzas estén más justas aunque hay gente que ha gestionado bien los esfuerzos y van a ir a por etapas. Habrá sorpresas en la general, el día del Gamoniteiru es durísimo, la parte final es un 10-12% constante y ahí se abren muchas diferencias”, explica.

Azanza cree que la Vuelta puede quedarse en España. “Movistar tiene dos muy buenas bazas para mover la carrera, aunque les va a mermar las dos bajas que ha tenido, en especial Valverde. Yo ceo que Movistar es favorito para ganar la carrera, nosotros vamos a estar a la expectativa, a ser protagonistas en nuestra medida”.

Zandio (INEOS) “Confío en Bernal y en Yates, están muy bien”

El pamplonés Xabier Zandio es uno de los directores del INEOS en la Vuelta. El conjunto británico no ha dicho su última palabra, tiene bien situados a Bernal y Yates.

“Quedan cinco etapas muy duras, la etapa de Mos puede dar opción para jugar mucho con la carrera”, explica Zandio. “La etapa del Gamoniteiru es muy exigente entera con San Lorenzo, las dos Cobertoria y los seis kilómetros finales. Es un puerto muy duro y es una subida que me gusta mucho”.

Zandio apuesta por un INEOS. “Con cinco días por delante esto está muy abierto. Desde el escenario, que es durísimo, al tiempo que venimos de un calor brutal al quizá frío... Las brechas que hay en la general parecen grandes, pero con lo que hay por delante puede pasar cualquier cosa. Nosotros confiamos totalmente en Bernal y en Yates, están muy bien y somos muy optimistas”.