Felicidad en la familia navarra de Richie Carapaz

Hace cinco años justos el hoy campeón olímpico de ruta vestía el maillot magenta del equipo Lizarte. El cuatoriano Richard Carapaz llegaba al equipo de Manolo Azcona y Juanjo Oroz recomendado por Eusebio Unzué. En el conjunto amateur navarro, la locomotora de Carchi brilló, se sintió como en casa, consiguió resultados -como la victoria en Muskilda- y además encontró buenos amigos con los que sigue manteniendo un contacto frecuente. Ayer, todos ellos estaban más que felices.

La cabeza

Manolo Azcona, alma máter de Lizarte y del Kern Pharma, madrugó este sábado para ver a Richard Carapaz en acción en la prueba en línea. Y se llevó un alegrón mayúsculo.

“Es un ciclista terribles y una persona excepcional. A mí me tiene enamorado por cómo es, pero sobre todo por la rasmia que le echa en la bici. Siempre puede más, y da hasta el último esfuerzo”, explicaba ayer Manolo Azcona.

Juanjo Oroz y su equipo, el Kern Pharma, retrasaron ayer su viaje a la salida de la decisiva etapa del Tour de Alsacia para terminar de ver a Richard Carapaz en acción. Y flipó como todo el mundo.

“Cuando ves resultados así, de gente que ha pasado por este equipo, te das cuenta que todo este proyecto deportivo tiene un sentido”, argumenta Oroz. “Richard es un corredor supertrabajador, que si se propone algo, lo consigue o por lo menos se deja el alma en intentarlo. Y yo creo que va a llegar hasta donde quiera llegar su ambición”.

El físico

Si hay alguien que conoce bien a Richard Carapaz es la hoy preparadora del Kern Pharma, Iosune Murillo. Fue ella quien le entrenó personalmente en su etapa de Lizarte, también en los años que estuvo en el Movistar Team.

“Cuando gana alguien con quien has trabajado tiempo y con quien te une una buena relación de amistad te llevas una alegría muy grande”, comentaba ayer Murillo. “Hace unos años vimos que Richard tenía su mejor rendimiento en la tercera semana de las grandes vueltas, y que asimilaba muy bien los esfuerzos y podía plantearse objetivos de este tipo. Y se ha visto que es así. Yo creo que un Mundial o una clásica después de una gran vuelta son objetivos que están a su alcance. En las grandes tiene el hándicap de las cronos, pero es algo en lo que irá mejorando”.

Agresivo en INEOS

Al navarro Xabier Zandio le ha tocado trabajar con Richard Carapaz en el INEOS británico. Al director pamplonés le ha llamado la atención el carácter del nuevo campeón olímpico de ruta.

“Es una victoria muy importante para él y para su país y me he alegrado un montón porque Richard es un tipo humilde, trabajador, tranquilo, llano y con él las cosas son fáciles”, comentaba ayer el director navarro del equipo INEOS. “Es un ciclista que es joven todavía y creo que va a ir mejorando. Los resultados que está consiguiendo creo que le van a dar mucha confianza en sí mismo. Es un corredor que tiene muchísima fuerza, que es agresivo a la hora de correr y que tiene ambición, no le tiene miedo a nada”.

Su próxima estación será la Vuelta a España.