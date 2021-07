Dirección navarra para Froome en el Tour

Tour son jornadas de actividad frenética en los equipos. Los corredores salen a rodar, pero quienes les dirigen no paran. El alsasuarra Óscar Guerrero lleva cinco temporadas en el conjunto Israel Start Up Nation. Este lunes tuvo dos largas reuniones. La primera para planificar lo que resta de temporada. La segunda, para ver cómo afrontar el último tercio de Tour, y qué hacer con Chris Froome. El tetracampeón de la carrera es el 131º en la general a casi tres horas de diferencia de Tadej Pogacar. Los días de descanso en elson jornadas de actividad frenética en los equipos. Los corredores salen a rodar, pero quienes les dirigen no paran. El alsasuarra Óscar Guerrero lleva cinco temporadas en el conjunto Israel Start Up Nation. Este lunes tuvo dos largas reuniones. La primera para planificar lo que resta de temporada. La segunda, para ver cómo afrontar el último tercio de Tour, y qué hacer conEl tetracampeón de la carrera es el 131º en la general a casi tres horas de diferencia de Tadej Pogacar.

“Cuando Froomey fichó por el Israel ya sabíamos por dónde iban los tiros. Es un contrato a largo plazo. Todo el trabajo previo que se ha hecho esta temporada, como el Tour y la Vuelta, si finalmente la corre, está enfocado a la temporada 2022”, comentaba este lunes desde el Tour de Francia Óscar Guerrero.

PRIMERO, RECONSTRUCCIÓN

En 2020 Chris Froome consiguió volver a la competición después del gravísimo accidente que sufrió en el Dauphiné de 2019, en el que casi pierde la vida. Las lesiones que sufrió fueron gravísimas, con fracturas de fémur, cadera, codo, costillas y lesiones internas. Al final de año, tras 11 temporadas en el INEOS, anunció su marcha al Israel, con el objetivo de conseguir una quinta victoria en el Tour.

“Cuando Froome llegó al equipo, tenía el cuerpo totalmente descompensado por las secuelas del accidente, y porque llevaba año y medio sin competir”, resume Guerrero. “Y a base de muchísimo trabajo se ha conseguido que esa descompensación entre una pierna y la otra sea de un 5%”.

Froome no ha parado de trabajar para intentar volver a ser el que era. En invierno se encerró en un centro de rehabilitación en Los Ángeles. En lo que va de temporada suma cinco concentraciones en altura en Tenerife, en las que trabaja bajo la supervisión del navarro Xabier Zabalo. Y entre concentración y concentración ha competido en Cataluña, Alpes, Romandía, Dauphiné..

“Me ha tocado hacer todo el calendario de Froome. Y lo que más te sorprende es la actitud positiva que tiene para todo. Él tiene el convencimiento firme de que, con el tiempo, va a volver a ser el que era. Mentalmente es muy fuerte, superpositivo. Y suele decir que el ejemplo en el que se fija es el de Valverde, que con 41 años y después de una lesión grave sigue ahí”.

EL OBJETIVO, DÍA A DÍA

Chris Froome vive en una dicotomía difícil. En las sesiones de entrenamiento y las concentraciones en altura, sus valores (potencia en vatios, capacidad, etc) son buenos, teniendo en cuenta de dónde viene. Pero ese trabajo que ha hecho no se ve luego reflejado en carrera. Aguanta bien en el pelotón, pero cuando se afronta el punto decisivo de un puerto, de una etapa no es capaz de aguantar con los mejores.

“Nunca he visto un ciclista con la capacidad de trabajo y la fuerza mental como el de Froome”, explica Guerrero. “La sensación que tiene es que le cuesta la competición, que sigue al pelotón y cuando el pelotón aprieta, él está maduro. Pero, sin embargo, yo no lo he visto llegar molido en ninguna etapa, salvo los días de mucha agua”.

Froome se ha hinchado en las dos terceras partes de Tour que lleva a hacer trabajo de gregario. Subir bidones, estar atento a sus líderes: Woods y Martin. ¿Qué objetivo puede tener un cuádruple ganador del Tour viéndose en estas circunstancias?

“El objetivo de todas las carreras de Froome de este año ha sido mejorar la anterior. Y en el Tour el objetivo va a ser hacer una buena tercera semana y acabar con las mejores sensaciones posibles”, explica Guerrero. “Está corriendo sin ninguna responsabilidad, el objetivo es siempre el día siguiente, el tener un rendimiento mejor cada día que pasa”.

Guerrero, como le ha sucedido al también navarro Xabier Zabalo en las concentraciones que ha hecho con él en Tenerife, tiene un contacto estrecho con Froome en las carreras.

“La forma de ser de Froome te desmonta, como suele pasarle a la gente con Miguel Induráin. Estás ante grandísimos campeones que son personas supernormales”, comenta. “Froomey es una persona muy agradable en el trato, que trata a todo el mundo con una educación increíble y es muy agradecida con todo el equipo. Yo por lo que le veo, por la capacidad de trabajo, por la fuerza mental y el convencimiento que tiene se que va a poner el 200% por volver a ser lo que era. Hay mucha gente que no apostaría por él, yo confío en que lo conseguirá”.