Actualizada 09/06/2021 a las 19:01

Nueva muestra de la regularidad y fiabilidad al sprint de Jon Aberasturi, segundo en la primera etapa de un Tour de Eslovenia que arrancó este miércoles con un trazado de poco más de 150 kilómetros entre Ptuj y Rogaška Slatina. El hombre rápido de Caja Rural-Seguros RGA peleó hasta la misma línea de meta frente al alemán Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), cediendo por escasos centímetros tras remontar parte de su desventaja en los últimos 50 metros.

Los números de Aberasturi este 2020 hablan por sí solos. Se trata del séptimo Top 4 de la temporada incluyendo ya otros dos segundos puestos: en Cholet (superado sólo por Viviani) y en la etapa final de Valencia (cediendo por muy poco frente a Démare). El vitoriano podría disponer de nuevas oportunidades el domingo en Novo Mesto y, en función de cómo transcurra el ascenso a Sremic, el miércoles en Krsko.

Tras la primera etapa, Aberasturi confesó que "habia sido una etapa bastante disputada al principio", pero tras superarlo ha idó bastante cómodo el resto del trayecto. De cara al final el ciclista contó haber sentido mucha presión, en especial al coronar un repecho más o menos delante.

"Encarando recta de meta, he visto un hueco y me he podido situar a rueda del Bahrain, algo que es muy difícil y que siempre cuesta mucho", agregó orgulloso. Sin embargo la duda invadió al ciclista al ver que el equipo Bahrain no enviava a su ultimo lanzador, llegando a pensar que los iban a sorprender por el otro lado. Para el momento que su rival se lanzo ya era demasiado tarde, "Bauhaus había medido la distancia súper bien".

"Si se llega a lanzar un pelín antes, quizá me podría haber aprovechado, pero ha cogido la distancia perfecta", opinó el ciclista. A pesar de no haber ganado, confesó encontrarse contento con el resultado. "En Mallorca y Andalucía tuve dos caídas seguidas, en Mayenne las cosas no me salieron del todo bien y hoy he vuelto a verme de nuevo disputando. Quedan más oportunidades y seguiré luchando como hoy", añadió.

El otro protagonista del día fue Aritz Bagües, integrante de una fuga de siete hombres que fue alcanzada en la parte final de la etapa y que permitió al resto de Caja Rural-Seguros RGA rodar cómodos en la primera jornada de esta competición ProSeries.