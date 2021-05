Arlenis Sierra: “He tenido la cabeza fría”

Actualizada 15/05/2021 a las 06:00

A sus 28 años Arlenis Sierra sabe lo que vale un peine. Cada dos o tres meses hace el viaje Cuba-Europa. O lo que es lo mismo, cambia de ciclismos. En la isla, en el ciclismo centroamericano era y es una referencia en línea y en pista. En 2017 fichó por el Astana femenino, donde ha competido hasta la pasada temporada. En 2021 defiende los colores del Monex. Brillar en Europa es mucho más complicado. Por eso una victoria como la de ayer vale mucho.

“Me he sentido muy bien, pensé que iba a sufrir más porque las subidas eran muy duras, pero tenía buenas piernas para resistir”, comentaba el viernes la cubana. “Tuve la mala suerte de quedarme sin batería en la bici, pero pude solucionarlo y a fata de dos kilómetros y medio ya estaba con el grupo”.

Sierra, tres veces ganadora de los Panamericanos, cree que ayer supo tener sangre fría. “Cuando atacó Van Vleuten pensaba que era demasiado temprano y las dejé hacer. A falta de 200 metros esperé, tuve sangre fría, les arranqué y pude ganar. Le di gracias a Dios porque siempre me pasa algo con la bici, se me rompe, pero esta vez no ha sido así. Es una victoria muy importante, todas las victorias lo son, pero contra estas rivales sabe mejor”.

Sierra disputará tres carreras más antes de regresar a Cuba. “Estaba un poco desanimada y esta victoria me vienen muy bien. Son carreras muy diferentes a las que suelo correr en Latinoamérica”, explicaba. “Haré cinco o seis etapas del Giro antes de ir a los Juegos de Tokio. Conseguir una medalla es el sueño de toda deportista, pero sé que es muy muy difícil porque hay muchas y muy buenas corredoras. Yo corro sola, porque Cuba solo tiene una representante”.

