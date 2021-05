Mikel Landa: "Ya en el hospital de Vitoria, gracias por el cariño"

El ciclista español Mikel Landa (Bahrain-Victorious) ya está en Vitoria, en un centro hospitalario, recuperándose de las fracturas de clavícula y varias costillas tras su caída del miércoles en la quinta etapa del Giro de Italia, 'corsa rosa' que tuvo que abandonar de inmediato.

"Ya en hospital de Vitoria. Daros las gracias a todos por vuestras muestras de cariño, os aseguro que intentaré devolveros tanto afecto. Gracias especialmente al Príncipe Nasser Bon Hamed y al Bahrain-Victorious por su trato humano", escribió Landa este jueves en sus redes.

