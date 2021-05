Mikel Nieve: “El Giro es la grande que mejor se me da”

Actualizada 05/05/2021 a las 06:00

Mikel Nieve lleva ya unos días en Italia con su equipo, el BikeExchange, ultimando su asalto al Giro con Simon Yates. El leitzarra, de 36 años, afronta su séptima participación en el Giro con ganas. En Italia ha ganado tres etapas, un maillot de la montaña y dos top 10 en la general.

Al final, al Giro.

Sí, era algo que podía pasar y que me lo esperaba. Por eso empecé la temporada más tranquilo. En las carreras que he corrido he ido recuperando sensaciones, y en los días clave me he visto bien. Tengo muchas ganas de hacerlo bien en el Giro.

Llega bien.

Sí, me he podido preparar y las carreras me han dado un punto. Yo me veo bien, espero estar adelante.

Y con la idea de trabajar para Yates.

Claro. Él es uno de los grandes favoritos para ganar el Giro, si no gana puede estar muy cerca. La idea en el equipo es ayudarle entre todos para que lo consiga. Traemos un equipo muy compensado y para hacerlo muy bien.

En el Tour de los Alpes se le vio muy bien.

Sí, ganó la carrera muy bien. Lo dominó y en las etapas más duras fue el más fuerte. A ver si puede seguir en la misma línea, los contrincantes aquí van a ser diferentes.

Hay que aguantar un mes más en plena forma.

Sí, pero como todos. Si quieres disputar la general tienes que llegar al Giro en buenas condiciones y ser capaz de aguantar bien en la general hasta las últimas etapas. A todos se nos va a hacer largo.

¿Usted está de segundo hombre?

Ya veremos. Hay que ver cómo va la carrera y cómo responde Simon. Yo no me planteo ningún objetivo, voy a ir día a día dando mi mejor nivel. Sé que si estoy bien, podré estar adelante.

Después de siete giros, no habrá secretos en el recorrido.

Es un Giro muy duro. No llega a 40 kilómetros de contrarreloj, que están al principio y al final, y luego no hay descanso. En la segunda semana parece que no hay mucha cosa, pero las miras y son etapas de mucho desnivel que te desgasta mucho. Eso hace que llegues a la última semana muy desgastado, y el Giro ya se sabe que tiene unas últimas etapas durísimas. El último lunes hay 6.000 metros de desnivel, es una barbaridad... y la crono final, para los que disputen.

Yates, Bernal, Landa, Nibali, Soler... Vaya participación.

Muy buena. Y seguro que sale algún corredor joven que da la sorpresa. Va a ser un Giro muy bonito, de las grandes es la más abierta quizá. Es más loca que el Tour, a ver qué se da.

Siete participaciones.

Son números de veterano, y estoy encantado de poder estar aquí otra vez corriendo. Es una vuelta en la que disfruto mucho.

¿Le gusta?

De las tres grandes es la que más me gusta y es en la que mejores resultados he tenido, se me da bien. He tenido buenos años, otros no tanto, pero suelo tener buen recuerdo cuando corro aquí.

¿Qué recuerdo tiene de esas tres victorias?

Fueron todas muy duras, porque el Giro tiene eso, mucha dureza. De las tres la de Gardeccia en 2011 ha sido la más dura. Por el desnivel, porque nos salió un día muy duro, porque fue muy difícil conseguirla... Para mí fue un día de los que no olvidaré. Las otras dos también fueron muy bonitas, como ganar el maillot de la montaña o hacer buenas clasificaciones en los primeros años. Este año me gustaría poder hacerlo bien.

