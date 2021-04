Mikel Nieve: “Mientras me vea bien, motivado y útil, seguiré”

Actualizada 01/04/2021 a las 06:00

Mikel Nieve cumplirá el sábado por primera vez esta temporada con el ritual de colocar el dorsal con los imperdibles en el maillot. Arranca el leitzarra en Estella, luego hará País Vasco, y a partir de ahí se abre un futuro indefinido, el que marquen los responsables del Bike Exchange, ex Mitchelton. Irá donde le digan.

Arranca su temporada con el Miguel Induráin, ¿tarde?

Tenía que haber estado en Valencia y Andalucía, pero con los aplazamientos no se ha podido. Pero es igual, he entrenado bien, el tiempo ha acompañado y creo que puedo dar un buen nivel.

Es un comienzo exigente. Induráin, País Vasco...

Lo es, lo es. Sobre todo porque la gente ya viene aquí rodada y con ritmo. Me tocará sufrir, pero no importa.

¿Qué quiere esta temporada?

Me gustaría hacer dos grandes, pero bueno estoy a lo que me diga el equipo. De momento no hemos perfilado nada.

¿Tiene preferencias?

Me gustan las tres, si puedo hacer dos quiero hacerlas bien.

¿Va tarde para el Giro?

No, creo que llegaría bien. Si tienes una buena base y compites en abril es suficiente. Y al Giro hay que llegar fresco para terminarlo bien.

¿Cómo llevó un 2020 tan difícil?

No sé si fue tan difícil o no. Yo tengo la sensación de que me faltó suerte. Las caídas del Tour me trastocaron mucho y me condicionaron el resto de la temporada. Fue un golpe muy fuerte en la espalda que en los momentos de máximo esfuerzo no me permitían rendir bien, no podía hacer fuerza. Me queda esa espina. Fueron dos caídas fuertes y nunca me había pasado que una caída me lastrara tanto. Fue frustrante.

Ya está recuperado.

Sí, para final de año estaba ya bastante mejor y ahora estoy bien.

Su carrera deportiva está ya avanzada, ¿qué le queda por hacer?

No me marco objetivos concretos, lo que me queda es disfrutar de la bici al máximo. Me gusta lo que hago, me siento bien, motivado y me gusta la vida que llevo.

A estas edades lo más complicado es motivarse.

En el ciclismo si no tiene motivación y no tienes ganas es muy difícil mantenerse. Yo me siento bien, me siento útil y mientras siga así quiero seguir siendo profesional.

¿Cómo se ve físicamente?

Mantengo un muy buen nivel. Me gusta entrenar, me gusta cuidarme y mientras me mantenga y disfrute, seguiré para adelante.

Acaba este año con su equipo, ¿qué plan tiene?

Me gustaría seguir. Sé que los años avanzan y habrá que ver qué quiere el equipo. Ya veremos a ver cómo va la temporada, yo creo que todavía puedo aportar cosas. No me he hecho a la idea de nada, quiero hacer un buen año, disfrutarlo al máximo y ya veremos al final. A ver qué ganas y qué opciones hay.

La gente del Tour está ganando ya en marzo-abril.

Todos han empezado con las pilas muy cargadas y con unas ganas tremendas. Como espectador se agradece viéndoles atacando lejos de meta y disputando. A País Vasco vienen a disputar.

¿Y como ciclista no le sorprende estos rendimientos a estas alturas?

No. Es gente que tiene un nivel altísimo, y sin estar a tope y entrenando bien pueden hacer un muy buen pico ahora, descansar y estar disputando el Tour. Antes no se corría así y creo que es bueno que la gente de nivel no dispute solo el Tour.

Y cuidado con los jóvenes.

Viene una generación de ciclistas muy buena, con un nivel altísimo. Y eso hace que todo esté mucho más disputado, y que ganar esté muy muy complicado.

¿Se siente mayor?

Mirando en DNI igual un poco sí, pero mira a Valverde en Catalunya que ha terminado cuarto.

No le veo compitiendo hasta los 40.

¿Por qué no? No lo descarto. Mientras disfrute del día a día y me sienta bien seguirá ahí. Cuando note que no puedo aportar o me cuesta más, pararé. Iré viendo. No tengo un plan, ni tengo la meta de llegar a tantos años.

SUS EQUIPOS



AÑO - EQUIPO

2008 Orbea

2009 Euskaltel-Euskadi

2010 Euskaltel-Euskadi

2011 Euskaltel-Euskadi

2012 Euskaltel-Euskadi

2013 Euskaltel-Euskadi

2014 Team Sky

2015 Team Sky

2016 Team Sky

2017 Team Sky

2018 Mitchelton-Scott

2019 Mitchelton-Scott

2020 Mitchelton-Scott

2021 Bike Exchange

