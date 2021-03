Sergio Araiz, Diego López y Julen Amézqueta: El triple cosquilleo de correr en casa

Actualizada 31/03/2021 a las 06:00

Cualquier ciclista de Tierra Estella soñaría con lo que ellos van a vivir el próximo sábado. Desde que eran niños y estaban en escuelas de ciclismo habían imaginado algún día poder codearse con los grandes del ciclismo mundial siendo profesionales y en la carrera de casa, el Gran Premio Miguel Induráin. Para tres de ellos, esa ilusión es palpable y se hará realidad. Dos corredores del Kern Pharma, Sergio Araiz y Diego López, y Julen Amézqueta, del Caja Rural, relatan su experiencia.

ARAIZ, EL DEBUTANTE

Para Sergio Araiz, como su equipo -el Kern Pharma- el sábado será la primera vez. Hasta 2019 veía la carrera como un aficionado más, pero ahora las cosas cambian. Y la perspectiva también.

“Es la carrera que más sigues desde que eres pequeño. A mí me gustaba venirme a la plaza en la salida. A mí me hace mucha ilusión poder correrla”, explica Araiz. “Podía haberla hecho el año pasado, pero con la pandemia se suspendió todo y no fue posible. Por eso este año voy con más ganas si cabe”.

Será un día especial para el Kern Pharma por el debut, pero también porque su alma máter, Manolo Azcona, va a recibir un homenaje por toda su trayectoria deportiva.

“Para el equipo va a ser un día muy emocionante. Porque es la primera vez que se corre, y es la carrera de casa y por el homenaje a Manolo Azcona, quiere que lo hagamos muy bien y vamos a salir todos con una motivación especial”, explica. “Manolo sabe mucho de ciclismo, nos ha enseñado”.

Para preparar bien el Gran Premio Miguel Induráin, Sergio Araiz hizo el pasado fin de semana los 203 kilómetros con sus 3.700 metros de desnivel acumulado. Unai Esparza, del Lizarte, fue su sparring. Tardaron casi siete horas en hacer el recorrido a ritmo de entrenamiento.

“Se hace dura desde el principio, parece que no hay nada en los 100 primeros kilómetros, pero claro que hay tarea. Esto se definirá en el encadenado Arradia, Guirguillano, Lezáun, como todos los años. Y los que disputen se la jugarán en Erául”, explica el navarro del Kern Pharma.

LA VUELTA DE AMÉZQUETA

El Gran Premio Miguel Induráin será -de facto- la primera carrera para Julen Amézqueta, ciclista navarro del Caja Rural. Es verdad que el pasado 31 de enero se puso el dorsal en el Gran Premio La Marsellesa. Pero ni siquiera llegó al banderazo de salida. Una montonera en la neutralizada le provocó una fractura de clavícula y de una mano. La carrera de Estella será su regreso a la competición. Las heridas están curadas, pero volver no va a ser sencillo, ni mucho menos.

“Supongo que debutar aquí va a crearme un impacto. Al final debuto en una carrera de mucho nivel, con un recorrido muy duro. Físicamente vengo de una lesión. Es verdad que entrenando me he visto bien, pero me va a faltar el ritmo que da la competición, y que van a traer los que vengan de Cataluña o las clásicas”, explicaba Amézqueta. “Sé que hasta la quinta ahora voy a poder aguantar, pero cuando abran gas es cuando más lo voy a notar. Ahí es donde peor lo voy a pasar”.

Amézqueta, que ha corrido en el Induráin en tres ocasiones con un 24º puesto en 2019 cree que aquí no hay secretos.

“Esta carrera no tiene misterio. Arradia y Guirguillano se suele ir rápido, y Lezáun se sube a tope, que después de 40 minutos se nota. En el páramo se hace el grupo de los elegidos, que es el que camina hasta el final”, comenta. “No hay mucho tiempo de recuperación, si te quedas sin aire...”

LA NUEVA VIDA DE LÓPEZ

Diego López es hijo de Pedro López, que fuera mecánico de Miguel Induráin. Después de tres años en la Fundación Euskadi ha recalado en el equipo Kern Pharma, donde a sus 23 años espera poder dar su nivel.

“Hay una parte del recorrido que s nueva, y por estas carreteras entrenamos todos los días y eso hace que te la tomes con ilusión. Creo que llego en buen estado de forma, corrí en Croacia y me vi en una buena condición”, explicaba el estellés del Kern Pharma. “Nadie se sabe mejor que nosotros este recorrido, ver a la gente que conoces animándote y correr con el equipo de casa te da aún una motivación mayor para intentar hacerlo bien”.

Será la segunda vez que corra el G.P. Induráin, donde fue el 86º en 2019. “Es una carrera que se hace muy dura, son más de 200 kilómetros y la parte final es muy exigente. El año que corrí me metí en la fuga, pero no nos dejaron mucho tiempo”, explica el estellés. “El nivel de la gente que viene es muy bueno, algún INEOS o Mollema puede ganar tranquilamente”.

LOS OTROS NAVARROS DEL G. P. INDURÁIN 2021



Mikel Nieve

BIKE EXCHANGE

0 días de competición en 2021

4 participaciones. Mejor puesto, 4º en 2019.

El Induráin es su primera carrera de 2021, y acusará la falta de rodaje.



Óscar Rodríguez

ASTANA

9 días de competición en 2021

2 participaciones. Retirado las dos.

Está a un buen nivel competitivo, pero no súper. Irá después a la Vuelta al País Vasco.



Urko Berrade

KERN PHARMA

13 días de competición en 2021

1 participación. 58º en 2019.

Llega al primer gran objetivo de la temporada. Pena su retirada en la Volta.



Ibai Azurmendi

EUSKALTEL EUSKADI

2 días de competición en 2021

2 participaciones. 26º en 2018.

Su caída en la Coppi Bartali le deja como duda hasta última hora. Tiene una rodilla tocada.



Josu Etxeberria

CAJA RURAL-RGA

3 días de competición en 2021

0 participaciones.

Debuta en la categoría y hasta el momento ha corrido pruebas de un día.