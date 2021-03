Xabier Zabalo, la mano navarra que guía a Froome en Tenerife

Actualizada 14/03/2021 a las 06:00

La foto que ilustra este reportaje se hizo de rogar. No porque no se pudiera / quisiera hacer, sino porque el momento de sacarla fue al final del entrenamiento de los cuatro corredores del Israel Start Up Nation en tierras tinerfeñas este sábado por la tarde. Chris Froome fue el último en llegar a los apartamentos donde llevan concentrados ya una semana. “Es el que más entrena de todos, es una pasada”, comentaba este sábado Zabalo, de 33 años, natural de Olazagutía, que fue ciclista profesional con el Orbea entre 2010 y 2012 y lleva cuatro campañas en el Israel.

Desde el 12 de junio de 2019, cuando sufrió un terrorífico accidente mientras preparaba la crono del Dauphiné Liberé, Froome es un ciclista en reconstrucción. El año pasado volvió a colocarse un dorsal, también decidió cambiar de aires; dejar el Sky-INEOS y probar suerte en el pujante Israel Start Up Nation. Allí quiere volver a sentirse ciclista primero, después pelear por entrar en el club de los ganadores de cinco tours de Francia.

“Cada cosa que hace Froome es un pequeño paso adelante para volver a ser el que era. Va mejorando día a día y, y a poco que el cuerpo le acompañe, se va a poner muy bien”, explicaba el navarro Xabier Zabalo. “Lo que no se sabe es si el nivel va a ser el mismo que cuando ganó el cuarto Tour, pero la evolución es muy buena. Y va a rendir, seguro”.

Froome compitió el año pasado 44 días. Una vez terminada la temporada se encerró en California, donde ha seguido con la recuperación de sus lesiones en el Red Bull Center. Y de ahí ha empezado su temporada 2021. Regresó a la competición en el Tour UAE, donde fue el 47º en la general. Y de ahí se fue directo a Tenerife, donde está haciendo un ciclo de dos semanas en altitud.

El Israel Start Up Nation está concentrado en unos apartamentos ubicados en el mismo Teide, a 2.100 metros de altitud. Allí ha destacado a Froome y otros tres corredores: Impey, Cataford y Hermans. Más un mecánico, un masajista, un cocinero... y un preparador físico, Xabier Zabalo.

“Lo primero que hemos hecho es un trabajo de adaptación a la altura y luego se combinan días de volumen con intensidad. Hemos hecho sesiones de más de seis horas”, explicaba este sábado el preparador físico de Olazti. “Aquí venimos con un plan de trabajo que se revisa día a día según sean las sensaciones de los corredores después de los entrenamientos”.

SUPERPROFESIONAL FROOME

Desde hace una semana el plan de trabajo de los Israel es muy similar día a día. Amanecen a las ocho de la mañana, desayuno fuerte y para las 10-11 de la mañana salir a entrenar lo que toque ese día. Los corredores no comen, se avituallan en el entrenamiento. Después de la sesión meriendan algo. Descansan, reciben masaje, repasan los datos y sensaciones del entrenamiento con Zabalo, cenan -la comida más importante del día- y tras un rato de sobremesa se marchan a descansar.

Froome empieza a trabajar antes que nadie. Porque antes de salir, cumple con la sesión de ejercicios específicos de rehabilitación de su fémur derecho. Y luego, a rodar con sus compañeros de equipo.

“Chris es un trabajador incansable, está siempre dispuesto a entrenar y a trabajar. Tiene muchísima experiencia en concentraciones en altura, en prepararse, y se nota”, apunta Zabalo. “Cuando te dicen Froome te puede parecer que por el nombre... pero es uno más del equipo, es un tío supereducado, superagradecido, muy humilde y con el que es muy fácil trabajar. Escucha y aporta todo lo que puede”.

Israel ha concentrado a Froome a Tenerife enfocado a su regreso a la competición en la Volta a Cataluña. No hay más fronteras, ni más calendario. Los pasos y los plazos son cortos. “En el Tour UAE el objetivo era buscar sensaciones. En Cataluña es dar un paso más, pero teniendo en cuenta que todo está enfocado a rendir de la mejor forma en julio, en el Tour. Y va a ir combinando concentraciones con competición, es lo que ha hecho siempre”, explicaba Zabalo.

Hoy será otro día más en la reconstrucción de un ciclista que sueña con el quinto Tour.

Poco internet, algo de póker, nada de mus y conversaciones

Zabalo, Froome y la gente del Israel están concentrados a 2.100 metros en un alojamiento donde la conexión a internet es inestable, y donde se vive por y para entrenar. Aún así hay que llenar las pocas horas libres que quedan. Xabier Zabalo quiso enseñar a los ciclistas a jugar al mus, pero no hubo manera. Sí que jugaron al póker, donde el preparador físico navarro tuvo poco que hacer. El tiempo se gasta descansando, hablando con la familia por teléfono, leyendo... y con buenas tertulias después de la cena en las que se hace equipo, se cuentan batallas, experiencias, ilusiones y proyectos.