En una temporada tan atípica como la 2020, en cien días hay que recordar que se van a disputar las tres grandes y las grandes clásicas, los corredores fiables duplican su valor. Dos navarros, Imanol Erviti (Movistar) y Mikel Nieve (Mitchelton) repiten gran vuelta en un curso tan anómalo. Estuvieron en el Tour y volverán a hacerlo en la Vuelta a España. No es la primera vez.

Imanol Erviti afronta su gran vuelta número 25 desde que debutó en profesionales en 2005. Solo ha abandonado en una, el Tour de 2012 y por culpa de una caída. Desde hoy volverá a ser un punto de apoyo esencial para Mas, Valverde y Soler, el tridente con el que el Movistar tratará de enderezar un año malo en cuanto a resultados. Tiene experiencia, sabe moverse y mover la carrera y cuenta con la confianza absoluta de sus líderes.

El leitzarra Mikel Nieve regresa a la competición después de retirarse en el Tour de Francia por las heridas sufridas en dos caídas. Era la primera vez que el leitzarra se bajaba en una grande después de 19 participaciones. Si sus dolencias de espalda han remitido es una garantía para una buena general y pelear una etapa.

MIKEL NIEVE: "HAY QUE SER LO MÁS AGRESIVOS POSIBLE"

El leitzarra Mikel Nieve volverá a ser el capitán de ruta del Mitchelton, que acude con Chaves como líder teórico

¿Cómo está tras su retirada del Tour?

Bien habrá que decir. He tenido que ir bastante al fisio para solucionar los problemas de espalda que me dejó la caída del Tour. He ido entrenando cada vez más poco a poco, con más carga... y a ver cómo empezamos. voy a ir día a día.

¿Tiene dudas?

Cuando hago algún esfuerzo fuerte suelo notarlo un poco en la espalda, pero espero que no me de mucha guerra. Me he tratado bien, y sé que en la Vuelta voy a tener todos los cuidados. Luego ya se verá loq ue se puede hacer.

Una Vuelta a España en octubre, suena raro.

Sí, muy raro. Pero como está siendo todo este año. Yo estoy con ganas, si se puede hacer la carrera será buena para todos.

Vaya ensalada de puertos y llegadas en alto.

Sí, el no salir de Holanda nos ha quitado las etapas llanas. Esto empieza con etapas muy duras.

La de Navarra, sin ir más lejos.

Sí, es una etapa que conozco bastante bien porque suelo entrenar con frecuencia por aquí. ES segundo día, San Miguel es muy exigente, y la bajada es muy pedaleable. Un día para estar muy atentos.

¿A por qué va el Mitchelton en la Vuelta? ¿Qué esperan de Chaves?

Creo que en el equipo vamos a ir día a día. Igual no tenemos la seguridad de poder estar arriba todos los días. Hay que ir etapa a etapa, y plantearnos ser lo más agresivos posibles, ver cómo vamos y si no se puede ir a por la general, lucharemos por una etapa.

¿Qué juego va a jugar la cabeza en esta Vuelta?

Muy importante. Estamos a finales de octubre, llevamos mucho tiempo entrenando, físicamente y psicológicamente se va a notar, seguro. El año pesa.

¿Y la meteorología?

Yo prefiero el calor o al frío, todo es más sencillo con buen tiempo. Peor creo que vamos mentalizados con que puede haber agua y frío y que lo habrá.

¿El Tourmalet será el juez de la Vuelta?

Uno de ellos, dependerá de qué día sale.

El Giro ha parecido una carrera menos controlada que el Tour, ¿lo será la Vuelta?

Hay que ver. Yo veo que Jumbo ha traído un equipazo. Quitando Van Aert es el del Tour. Movistar o Ineso vienen con todo. Son equipazos. Es un año raro, largo, y a ver cómo va.

IMANOL ERVITI: "ESTAMOS CON GANAS DE UN BUEN RESULTADO"

¿Cómo ha sido el descanso?

Bien, un poco raro, como todo en este año. Normalmente el cuerpo a estas alturas de la temporada ya está pensando más en el descanso. Acabé con muy buenas sensaciones el Tour. Me vino bien ir a la Lieja y darme un buen calentón para activarme.

¿Cómo es una Vuelta en octubre?

Vamos a verlo. Yo creo que la meteorología va a marcar la carrera, y más en una Vuelta que es todo por el norte. No hará bueno las tres semanas, pero en octubre suele hacer bueno, pero sin el calor de otros años. Es una Vuelta de acertar con la ropa.

Y cuidado a la cabeza.

Va a ser vital estar metido en carrera, tener objetivos, estar en la pelea. La gente que salga sin una motivación por las fechas en las que estamos y el desgaste que llevamos se le va a hacer muy duro. La cabeza ay el cuerpo piden levantar el pie. Puede ser una Vuelta difícil de llevar de cabeza.

¿Cómo está Movistar?

El equipo está bien, el Tour nos cambió la dinámica y aquí estamos prácticamente el mismo bloque. La gente ha recuperado bien, yo los veo con un buen punto de ritmo.

Falta un resultado.

Sí, lo considero así. Estamos con ganas de conseguir un resultado para decir, estamos aquí. Yo veo a Enric, Alejandro y Marc en muy buena condición. Estaría muy bien conseguir algún buen resultado con Alejandro, y hay buenas etapas para él. Creo que nos daría alegría.

¿Cómo está?

Sabe que está bien, y tiene ganas de pelea.

El Giro ha sido más descontrolado que el Tour, ¿lo será la Vuelta?

Ya veremos. Hay un recorrido que se presta a todo, pero va a depender de qué equipo lleve la batuta. Ineos viene con un gran equipo, y Jumbo tiene a los dos grandes favoritos. Si se les pone la carrera bien, intentarán seguir el mismo modelo.

Movistar debe dar un paso al frente.

Corremos en España y eso nos da una responsabilidad de correr en casa, y de salir a disputar.

¿Dónde se decide esto?

Hay que estar muy bien desde el principio porque el comienzo es durísimo. Los favoritos tienen un examen prácticamente cada dos días. La batalla empieza desde Arrate, no se puede especular.