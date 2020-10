Julen Amézqueta: “Lo mío es un milagro, pero trabajado”

Actualizada 19/10/2020 a las 06:00

En ocho meses Julen Amézqueta ha pasado de estar en la mesa de operaciones de la Clínica San Juan de Dios para solventar una hernia discal, a ponerse el dorsal en la primera Vuelta a España que va a disputar como profesional, su tercera grande tras dos giros a Italia. El ciclista de Estella conversaba ayer sobre sus inquietudes e ilusiones.

¿Cómo está?

Físicamente muy bien, creo que llego en un buen momento y con mucha ilusión.

¿Verle en la Vuelta después de lo que ha pasado es un milagro?

Pues sí. Antes de operarme es que no podía vivir, no podía hacer una vida corriente. Verme aquí pocos meses después y rindiendo a un muy buen nivel es un milagro, pero también hay que decir que me lo he trabajado. He seguido todas las recomendaciones que me han dicho.

Usted un buen día de pretemporada se queda bloqueado en el gimnasio.

Sí, y tardé tiempo en encontrarle un pronóstico. Cuando me dijeron que tenía el problema de la hernia discal y me veía tan mal perdí la ilusión, me cuestioné todo... ¿qué hago con este problema? Lo primero que pensé es que mi etapa ciclista se había terminado. Una hernia discal no es una lesión habitual en nuestro deporte. Cuando me dijeron lo que tenía y que había que operar, tardé una semana en decidirme.

¿Qué pensó cuando entró en el quirófano?

Que cuanto más tardarse en operarme, peor. Tuve total confianza en los médicos, y luego en la recuperación he seguido a rajatabla todos los pasos que me han dicho. Después de la operación me lo tomé como una pretemporada.

¿Cuándo empezó a sentirse ciclista otra vez?

Al empezar a hacer un poco de rodillo en el confinamiento, un poco. Pero cuando salí en bici a la carretera y vi que no tenía ninguna molestia, y que iba todo perfecto pensé que ya me había curado de verdad. A partir de entonces ya todo dependía de mí. He ido poco a poco en progresión, siguiendo siempre las indicaciones del rehabilitador y de Xabier Muriel.

Usted había perdido mucho.

Sí, pero también sabía que los demás tampoco estaban del todo bien. Con el confinamiento la gente iba a estar más justa y que yo tenía tiempo para ir poniéndome en condiciones. Yo veía que de semana en semana crecía.

¿Cuándo se vio ya competitivo?

En la concentración del equipo ya vi que estaba al nivel de los compañeros. Cuando fui al Tour de Occitania, donde iba gente que estaba preparando el Tour de Francia, y me vi a un buen nivel, me dio mucha moral para ser la primera carrera.

Y a partir de ahí...

Ha sido ir creciendo y mejorando semana a semana, sabiendo que iba a responder.

Y le meten en el ocho de la Vuelta.

Sí, me hizo una ilusión muy grande. Mi aspiración es meterme en fugas de calidad que lleguen a meta, e intentar disputar una victoria de etapa.

Tal cual.

Sí, es a lo que venimos todo el equipo. En fugas de ese tipo creo que me puedo defender muy bien, es donde mejor puedo mostrar mi rendimiento. Etapas duras, que se vayan seleccionando poco a poco...

Y ser selectivo.

Claro, tienes que saber elegir bien. Tienen que ser fugas en las que haya la mayor seguridad posible de que vayan a llegar.

¿Tiene lista?

La primera es la de Lekunberri, la de casa. Ahí sí o sí tengo que meterme en la fuga, llegue o no a meta.

La sabe de memoria.

Total. La he hecho tantas veces que la puedes visualizar en la cabeza casi sabiendo dónde está cada bache. Esa es la primera. Todas las semanas hay un par de etapas que son jugosas.

La cosa es que lleguen las fugas.

Yo creo que va a ser una Vuelta en la que lleguen las fugas. La Vuelta suele diseña las etapas para que haya espectáculo y llegue la fuga, y luego creo que la general no la va a disputar tanta gente, como mucho 20 corredores. El resto vamos a ir a por un triunfo de etapa.

¿Cómo va a venir la gente?

En el pelotón hay gente que dice que están muy cansados del Tour y de las clásicas. Se ha concentrado todo en mes y medio, y creo que hay gente que viene obligada a una carrera que se corre cuando normalmente estamos ya caso de vacaciones. Hay corredores que tienen ya ganas de acabar.

Ustedes están frescos.

Estamos con ganas de buscar una etapa para el equipo. Hemos entrenado, descansado, hemos entrenado en altitud y creo que llegamos en perfectas condiciones.

¿Ya le toca hacer algo importante?

Sí, me toca lucirme y conseguir ese resultado que sea la guinda a este año. Soy consciente de que tengo que ir a por ese buen resultado. Estoy muy tranquilo, he hecho bien el trabajo, llego bien preparado... y creo que llego ahora a mis mejores años como ciclista profesional.

CARRERA A CARRERA

- Ruta de Occitania 18º

- Mont Ventoux Denivelle 36º

- Campeonato de España 60º

- Trofeo Matteotti 38º

- Memorial Marco Pantani 18º

- Coppi Bartali 34º**

- Tour Doubs 100º

- Clásica Villafranca 17º

-**Amezqueta ganó el premio de la montaña.