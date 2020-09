Óscar Rodríguez, el navarro nº28 en la historia del Giro

Actualizada 30/09/2020 a las 06:00

El Giro de Italia más atípico de la historia, que comenzará el sábado en Monreale, contará con un ciclista navarro entre sus inscritos. El burladés Óscar Rodríguez, que corre con los kazajos del Astana, se convertirá en el 28º ciclista de la Comunidad foral que toma parte en la ronda transalpina. Ganador de una etapa en la Vuelta a España, Rodríguez en principio acude como gregario para la montaña. Pero con la facilidad que tiene para la escalada, y una preparación orientada a la ronda transalpina, cualquiera sabe.

89 años después de la primera participación de un navarro en el Giro, fue Mariano Cañardo que abandonó en la tercera etapa de 1931, la lista de navarros participantes en la Corsa Rosa tiene un integrante más. Óscar Rodríguez se estrena en una prueba en la que Navarra ha conseguido dos victorias finales con Miguel Induráin, además de victorias de etapa con Koldo Gil y Mikel Nieve, que además se hizo con un reinado de la montaña.

POCA COMPETICIÓN PREVIA

Óscar Rodríguez va a llegar al Giro de Italia con apenas 28 días de competición en 2020. Hasta antes del confinamiento había disputado Valencia (9º), Murcia (23º) y Tour UAE (23º).

Con el regreso a la competición en julio corrió Burgos (12º), la Mont Ventoux Challenge (54º), los campeonatos de España (terminó quinto en el de contrarreloj) y la Tirreno-Adriático, en la que concluyó el 31º e hizo labor de equipo con el mismo bloque prácticamente que tendrá Astana en el Giro.

“Llego fresco, quiero hacer una buena tercera semana”

¿Cómo llega al Giro, en el que debuta?

Creo que estoy muy bien de forma. Es cierto que son fechas muy raras, pero me he preparado creo que bien y estoy contento de poder salir.

Todo su año ha ido enfocado al Giro.

Sí, quizá se podía haber hecho una aproximación algo mejor con un poco de competición, pero la estancia de una semana en altura ha venido muy bien, estoy preparado.

¿Ha entrenado mucho?

He hecho unos volúmenes acordes a preparar una grande. He podido aprovechar el buen tiempo, a partir de ahora no sabemos qué nos vamos a encontrar, no hará tan bueno.

¿Es raro un Giro en octubre?

Otros años a estas alturas ya estaba de vacaciones, y sí que se me va a hacer un poco raro.

¿Cómo va a reaccionar el cuerpo?

De momento las analíticas están todas bien, pero hay que ver cómo respondemos en una temporada que está siendo muy extraña, porque todo es extraño.

¿Y el tiempo?

Creo que la meteorología va a ser determinante. El Stelvio ya tiene nieve, y en las grandes cimas habrá también nieve. Yo prefiero que haga sol, el mal tiempo me deja destemplado, no me gusta en bici.

¿Qué ilusión tiene?

El poder estar en la salida es un logro, visto como ha ido el año. Voy con la idea clara de ayudar a los dos líderes con los que vamos a pelear la general, Fuglsang y Vlasov. Me conformo con que el equipo se quede contento con mi trabajo. Los dos van a llegar muy bien preparados y con idea de pelear la victoria.

¿Va a ser el hombre del último puerto?

En principio debería ser así, me gustaría estar bien en los puertos. Estoy fresco y quiero hacer una muy buena tercera semana.

¿Le gusta Italia?

No conozco muchas carreras italianas. Solo he hecho una vez la Tirreno Adriático y no conozco Alpes, Dolomitas... pero las referencias que tengo son de puertos duros, de una hora de esfuerzo y mucha exigencia. La última semana se unen puertos largos con etapas muy largas de más de 200 kilómetros. La última semana va a ser tremenda.

Pero hay que empezar bien, el Etna espera en la primera semana.

Sí. También hay que tener en cuenta que las World Tour de tres semanas empiezan muy fuertes y luego la gente ya va levantando el pie por desgaste. No conozco el Etna ni las etapas. Tampoco me preocupa.

Astana es un equipo que corre siempre al ataque, ¿lo hará también en el Giro?

Va a depender el director que esté en el Giro, en el equipo hay de todo.

¿Ustedes son favoritos a la victoria final?

Nosotros tenemos dos hombres que pueden aspirar a todo, pero creo que se va a ver una carrera muy equilibrada. Hay bloques muy fuertes como el Granadiers con Geraint Thomas, o Nibali y Trek... No está la gente del Tour, pero va a ser una carrera muy peleada.

No hay ningún español más en el Astana.

No, me tendré que apañar en italiano como en todas las carreras. Me llevo muy bien con todos los que vamos al Giro. Para hablar español están Carretero, Pedrero y Samitier en el Movistar, coincidimos en Lizarte. Seguro que pasamos muchas horas juntos en carrera.

LOS NAVARROS



1. Mariano Cañardo

Dos participaciones.

2. Hortensio Vidaurreta

Una participación.

3. Jesús Galdeano

7 participaciones.

4. Carlos Echeverría

Una participación. Ganó por equipos con el Kas.

5. Javier Galdeano

Una participación.

6. Javier Luquin

Dos participaciones.

7. Javier Garciandía

Una participación.

8. Miguel Induráin

Tres participaciones, dos victorias finales, cuatro etapas, un tercer puesto, 29 días de maglia rosa.

9. Pruden Induráin

Cinco participaciones.

10. José Luis Arrieta

Cinco participaciones.

11. Santi Crespo

Una participación.

12. David Latasa

Una participación.

13. Patxi Vila

Cinco participaciones.

14. Koldo Gil

Una participación, una etapa.

15. Iker Flores

Una participación.

16. Imanol Erviti

Una participación.

17. Gorka Verdugo

Dos participaciones.

18. Alan Pérez Lezáun

Una participación.

19. Xabier Zandio

Dos participaciones.

20. Juanjo Oroz

Dos participaciones.

21. Javier Aramendia

Una participación.

22. Mikel Nieve

Seis participaciones, dos etapas, 1 montaña

23. Jorge Azanza

Dos participaciones.

24. Daniel Sesma

Una participación.

25. Egoi Martínez

Una participación.

26. Pablo Urtasun

Una participación.

27. Julen Amezqueta

Dos participaciones.